В Нидерландах началось строительство новой ПС 380 кВ Amaliahaven

Голландский системный оператор TenneT объявил о начале строительства ПС 380 кВ Amaliahaven в Маасвлакте и новой ВЛ напряжением 380 кВ в целях подключения к национальной энергосистеме шельфовых ВЭС IJmuiden Ver Beta, ВЭС IJmuiden Ver Gamma и ВЭС Nederwiek 2, сооружаемых в Северном море.

ПС Amaliahaven станет точкой подключения к национальной энергосистеме также и для первого в Европе крупномасштабного предприятия по производству «зеленого» водорода Hollan Hydrogen 1 мощностью 200 МВт. В сентябре текущего года TenneT заключил договор с компанией Shell – разработчиком проекта строительства Hollan Hydrogen 1 – на техприсоединение Hollan Hydrogen 1 к национальной энергосистеме. Изначально Holland Hydrogen 1 будет подключена к электрической сети по временной схеме на действующей ПС 380 кВ Maasvlakte, а после ввода в эксплуатацию ПС 380 кВ Amaliahaven переподключена на другой фидер.

Начало строительства ПС Amaliahaven стало возможным после получения TenneT необходимых разрешений в сентябре текущего года и завершения подготовительных работ, которые длились с начала 2024 г. Необходимость сооружения новой ПС обусловлена тем, что действующая ПС на текущий момент не имеет технической возможности для подключения новых генерирующих мощностей. Сооружение ПС 380 кВ Amaliahaven создаст условия для подключения, в частности, новых шельфовых ВЭС и крупномасштабных установок по производству «зеленого» водорода. Ввод в эксплуатацию планируется к концу 2026 г.

Официальный сайт TenneT http://www.tennet.eu