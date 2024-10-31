В Пермском крае проведут работы по устройству художественной подсветки фасадов объектов культурного наследия
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В Пермском крае выполнят устройство художественной подсветки фасадов объектов культурного наследия и пешеходного моста, сообщает RosTender.info.
Заявки на участие в тендере на выбор исполнителя принимают до 15 ноября. Объекты культурного наследия находятся на территории Соликамского городского округа. Работы проведут в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Исполнителю необходимо разработать не менее 15-ти (пятнадцати) сценариев освещения на пешеходном мосту, выполнить пусконаладочные работы. Осуществить все необходимые работы (согласования) для реализации устройства художественной подсветки фасадов. Работы выполнят до 21.12.2024 включительно. Цена контракта составляет 30 млн рублей.
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