В Пермском крае проведут работы по устройству художественной подсветки фасадов объектов культурного наследия

В Пермском крае выполнят устройство художественной подсветки фасадов объектов культурного наследия и пешеходного моста, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере на выбор исполнителя принимают до 15 ноября. Объекты культурного наследия находятся на территории Соликамского городского округа. Работы проведут в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Исполнителю необходимо разработать не менее 15-ти (пятнадцати) сценариев освещения на пешеходном мосту, выполнить пусконаладочные работы. Осуществить все необходимые работы (согласования) для реализации устройства художественной подсветки фасадов. Работы выполнят до 21.12.2024 включительно. Цена контракта составляет 30 млн рублей.