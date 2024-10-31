Кабельные органайзеры ITK для внутренней прокладки — уже на складе. Произведены в России, на предприятии IEK GROUP
31 окт. 2024, 18:00:05
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Органайзеры серии LS ITK для внутренней прокладки кабельных трасс поступили на склады готовой продукции IEK GROUP. Это специализированное решение для организации кабелей связи во внутреннем пространстве серверных шкафов LINEA S.
Кабельные органайзеры LS ITK отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования при проектировании и строительстве серверных и кроссовых помещений. Производятся на высокотехнологичных линиях на предприятии IEK GROUP в Тульской области при строгом контроле качества.
Преимущества кабельных органайзеров LS ITK
- Различные типы отверстий для возможности крепления болтовым соединением.
- Горизонтальные органайзеры: плавная регулировка глубины, комплектация двумя кабельными кольцами.
- Вертикальные органайзеры для шкафов 42/45/48 U: крепежные отверстия для монтажа вертикальных PDU в зоне Zero-U.
- Монтаж вдоль всей горизонтальной/вертикальной оси боковой части шкафа с шагом 25 мм.
Технические характеристики вертикальных органайзеров и гребенок LS ITK
- Тип исполнения: вертикальный Zero-U.
- Глубина: 15 мм.
- Ширина: 120 мм.
- Вариативность высоты: 24/33/42/45/48 U.
- Типы покрытия: полимерное, RAL9005/7035.
- Климатическое исполнение: УХЛ4.2.
- Соответствие стандартам: IEC62208, IEC60950.
Технические характеристики горизонтальных органайзеров LS ITK
- Тип исполнения: горизонтальный 19″.
- Длина: 555-940 мм.
- Ширина: 135 мм.
- Размер кабельных колец: 25×130 мм.
- Типы покрытия: полимерное, RAL9005/7035.
- Климатическое исполнение: УХЛ4.2.
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