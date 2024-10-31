Компании Нацпроектстроя перевели на цифровое управление станцию Кандалакша

2 часа назад
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Источник:
ГК 1520
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Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил современной российской автоматикой станцию Кандалакша в Мурманской области.

На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С помощью цифровой системы персонал станции сможет через компьютер управлять сигналами светофоров и переключать стрелки, устанавливать маршруты поездов. В систему встроена защита от кибератак, что особенно важно для критической инфраструктуры.

В единый цифровой контур включили основные устройства станции: 93 стрелочных перевода и больше сотни светодиодных светофоров. Новое оборудование смонтировали в транспортабельных модулях.

Кандалакша – уже четвертая станция Октябрьской железной дороги, которую компании Нацпроектстроя перевели в цифровой режим управления.  

Работы – часть проекта расширения подходов к Мурманскому транспортному узлу. Цифровизация повышает пропускную способность линий и обеспечивает безопасность перевозок.

Реализация проекта позволит перевозить больше грузов в адрес портов Кольского залива, в том числе — к угольному терминалу «Лавна», который строит Дивизион «Энергетика и порты» Напцроектстроя. 

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