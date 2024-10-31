«ФОРЭНЕРГО» на 22-й казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение»

ПО «ФОРЭНЕРГО» традиционно принимает участие в Казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение». И этот год не стал исключением — продукция холдинга представлена сегодня на стенде АО «Энергия+21» в Алматы.

Рынок Казахстана всегда был одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности для «ФОРЭНЕРГО». Продукцию предприятия здесь хорошо знают, и в этот раз специалисты холдинга привезли на выставку новинки.

Так, впервые в Казахстане представлены арматура для самонесущих изолированных проводов, ограничители перенапряжений (ОПН), устройства птицезащиты ВЛ и многие другие современные разработки. Традиционно представлены стеклянные и полимерные изоляторы, изоляторы-разрядники, в том числе модифицированные.