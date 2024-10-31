«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения деревень Березино, Заболотье и Ковылино
31 окт. 2024, 17:45:05
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Специалисты Клинского района электрических сетей (РЭС) филиала «Северные электрические сети» - ПАО «Россети Московский регион» заменили 500 метров неизолированного провода 0,4 кВ на самонесущий изолированный (СИП) в деревне Березино, 500 метров неизолированного провода 6 кВ на СИП в деревне Заболотье и 500 метров неизолированного провода 10 кВ на СИП в деревне Ковылино. Модернизированные воздушные линии обеспечивают электроснабжение более 1000 жителей.
Работы выполнялись в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей г.о. Клин. Среди первоочередных мероприятий программы также строительство 44 км кабельных линий и реконструкция 27 км воздушных линий 6-10 кВ
«Россети Сибирь» завершили строительство резервной кабельной линии в микрорайоне Солнечный в Красноярске
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Специалисты филиала «Красноярскэнерго» в рекордно сжатые сроки выполнили прокладку траншеи на ул. 40 лет Победы и монтаж подземного кабеля в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Общая его протяженность составила порядка 450 метров. «На сегодняшний момент мы провели высоковольтные испытания данной линии – кабель успешно их выдержал, а также выполнили фазировку и подгото...
«Россети Московский регион» повысили надёжность электроснабжения Кленовского поселения г. Москвы
31 окт. 2024, 17:00:00
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АО «Сетевая компания» выполняет работы под напряжением с использованием собственных уникальных разработок
31 окт. 2024, 15:00:02
Проект по развитию работ под напряжением является частью стратегии АО «Сетевая компания». Инициатором возрождения данного вида работ на системном уровне в 2009 году выступил генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев. Многолетний опыт компании в проведении работ без снятия напряжения со временем трансформировался в создание новых методов, технологий и разрабо...
Ульяновские энергетики провели 8,5 тысяч обследований электрооборудования
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«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 500 тыс. потребителей юго-западных районов Краснодарского края
31 окт. 2024, 13:30:11
В рамках ремонтной кампании 2024 года энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт 128 км высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 500 тыс. потребителей, сотни социально значимых учреждений и курортную инфраструктуру в пригороде Анапы, Геленджика, Новороссийска, а также Крымском и Абинском районах Красно...
Энергетики построят новую ЛЭП в селе Непецино в г.о. Коломна
31 окт. 2024, 13:15:11
В конце октября специалисты «Мособлэнерго» приступили к строительству новой воздушной линии электропередачи в селе Непецино в г. о. Коломна. Выполненные работы обеспечат условия для подключения к сетям новых потребителей в частном секторе. В рамках договора на технологическое присоединение заявителей к сетям компании работники Коломенского производственного отделения возведут воздуш...
«Россети Юг» повысили качество электроснабжения в Лиманском районе Астраханской области
31 окт. 2024, 12:30:13
Ремонт и техническое обслуживание 84 комплектных трансформаторных подстанций и 42 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ в текущем году позволили повысить качество и надежность электроснабжения жителей Лиманского района Астраханской области. Так, в селах Яндыки, Оля, Бударино и Михайловка энергетики филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» заменили на л...
«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения магистральных газопроводов в ЯНАО
31 окт. 2024, 12:15:13
В Ямало-Ненецком автономном округе «Россети Тюмень» завершили ремонт подстанции 110 кВ «Звезда», которая питает инфраструктуру компании «Газпром трансгаз Сургут». На повышение надежности электроснабжения объектов транспортировки «голубого топлива» энергетики направили свыше 6 млн рублей. На подстанции выполнен капремонт основного оборудования &nda...
Выработка электроэнергии Новосибирской ГЭС за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 12,9%
31 окт. 2024, 11:45:00
Новосибирская ГЭС (филиал РусГидро) за 9 месяцев 2024 года произвела 1,93 млрд кВт∙ч электрической энергии, что на 12,9% превышает выработку за аналогичный период прошлого года. Производственные результаты гидроэлектростанции обусловлены увеличением КПД гидроагрегатов после замены турбин и более высокой приточностью в сравнении с 2023 годом. Суммарный приток к створу Новосибирской ГЭС за...
Филиал ПАО «Россети» обновил коммутационное оборудование на главных подстанциях Московской области к зиме
31 окт. 2024, 11:30:00
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил ремонт разъединителей на магистральных подстанциях Московской области. Энергетики обновили 131 единицу оборудования различных классов напряжения. Это повысит надежность электроснабжения населения, транспорта, социальной инфраструктуры и промышленных предприятий региона. Наибольшие объемы работ выполнены на подстанциях, которые обеспеч...
170 бесхозяйных энергообъектов в Астраханской области перейдут на баланс «Россети Юг» в рамках реализации закона об СТСО
31 окт. 2024, 11:15:00
«Россети Юг» выявили на территории Астраханской области уже порядка 170 бесхозяйных энергообъектов, которые предстоит принять на обслуживание в рамках реализации полномочий системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Также в зону ответственности филиала «Астраханьэнерго» перейдет ряд объектов, находящихся в собственности муниципалитетов. Сейчас специалисты...
Башкирская генерирующая компания приступила к модернизации энергоблока № 1 Кармановской ГРЭС
31 окт. 2024, 09:47:46
ООО «БГК» приступило к модернизации энергоблока № 1 Кармановской государственной районной электрической станции (ГРЭС). Проект реализуется в рамках президентской программы модернизации тепловой генерации (КОМмод). Энергоблок № 1 Кармановской ГРЭС отработал в Единой энергосистеме России более 55 лет и выработал 99 млрд кВт*ч электрической энергии. Распоряжением Правитель...
«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения потребителей юго-востока столицы
30 окт. 2024, 18:00:16
«Россети Московский регион» провели ремонт кабельно-воздушной линии электропередачи 220 кВ «ТЭЦ-22-Чагино 7,8/9». Кабельно-воздушная линия 220 кВ «ТЭЦ-22-Чагино 7,8/9» протяженностью более 4 км связывает подстанцию 500 кВ «Чагино» и ТЭЦ-22 и представляет собой важную артерию в энергосистеме столичного региона. В рамках ремонта линии энергетики...
«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более трех тысяч новых потребителей на Ставрополье
30 окт. 2024, 17:15:23
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за девять месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям 3 026 новых потребителей. В сумме им выдано 170,5 мегаватта. В числе социально значимых учреждений, которым энергетики оперативно предоставили необходимую мощность, четыре врачебные амбулатории, четыре фельдшерско-акушерских пункта, две шк...
Ярославские энергетики модернизируют 53,6 км линий электропередачи до конца 2024 года
30 окт. 2024, 17:00:16
Основные работы пройдут в Ярославском, Ростовском, Рыбинском районах и Переславль-Залесском городском округе. Мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». Как пояснили специалисты, при определении, когда и какие работы нужно провести, была проанализирована потребность в обновлении оборудования, учтены перспективность...
Энергетики завершают мероприятия по программе повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья
30 окт. 2024, 16:45:16
Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» завершают выполнение работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов электроэнергетики, запланированных в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. На данный момент...
«Россети Кубань» завершили ремонт распределительных сетей в ленинградском энергорайоне
30 окт. 2024, 16:30:16
Специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт 30 трансформаторных подстанций уровнем напряжения 10 кВ и более 70 км линий электропередачи (ЛЭП) в населенных пунктах Ленинградского, Щербиновского, Староминского, Ейского и Кущевском районов Краснодарского края. В трансформаторных пунктах энергетики заменили отработавшее ресурс оборудование: выключате...
ООО «Башкирэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию в Благовещенске
30 окт. 2024, 15:30:37
ООО «Башкирэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию «Юлдаш» в г. Благовещенске. Торжественная церемония поставки энергообьекта под напряжение состоялась в рамках Российского энергетического форума 30 октября в Уфе. В церемонии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов. Строительство...
«Россети Северный Кавказ» ведут замену силового трансформатора на подстанции «Фаснал» на высоте 1 400 метров над уровнем моря
30 окт. 2024, 14:30:08
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершают работы по замене силового трансформатора на подстанции 35 кВ «Фаснал» на высоте 1 400 метров над уровнем моря. Мощность оборудования будет увеличена с 1,8 до 4 МВА. Энергообъект обеспечивает электроэнергией 23 села и четыре садоводческих товарищества в высокогорной части Ирафско...
«Россети Волга» и «Башкирэнерго» договорились о взаимодействии
30 окт. 2024, 14:00:00
На площадке «Российского энергетического форума» (г. Уфа) подписано соглашение о взаимодействии между ПАО «Россети Волга» и ООО «Башкирэнерго». Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов и генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов. Соглашение предусматривает взаим...