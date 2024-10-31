«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения деревень Березино, Заболотье и Ковылино

Специалисты Клинского района электрических сетей (РЭС) филиала «Северные электрические сети» - ПАО «Россети Московский регион» заменили 500 метров неизолированного провода 0,4 кВ на самонесущий изолированный (СИП) в деревне Березино, 500 метров неизолированного провода 6 кВ на СИП в деревне Заболотье и 500 метров неизолированного провода 10 кВ на СИП в деревне Ковылино. Модернизированные воздушные линии обеспечивают электроснабжение более 1000 жителей.

Работы выполнялись в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей г.о. Клин. Среди первоочередных мероприятий программы также строительство 44 км кабельных линий и реконструкция 27 км воздушных линий 6-10 кВ