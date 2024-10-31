«Россети Московский регион» повысили надёжность электроснабжения Кленовского поселения г. Москвы

31 окт. 2024, 17:00:00
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Сотрудниками филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» были успешно разработаны и выполнены мероприятия по разукрупнению сети 6 кВ в Кленовском поселении города Москвы. Специалисты осуществили переустройство участка линии электропередачи 6 кВ от подстанции 35 кВ «Молчаново» протяженностью 2,1 км.

Переустройство подразумевает разукрупнение сети – разделение линии электропередачи на части с образованием новых участков, которые могут обеспечиваться отдельным питанием. Выполненные работы способствуют повышению надежности энергосистемы: в случае повреждения основного источника питания подача электроэнергии осуществляется от резервного в автоматическом режиме. Кроме того, для подтверждения эффективности осуществленных мероприятий, был проведен непрерывный мониторинг параметров качества электрической энергии, которое по результатам проверки соответствует необходимым требованиям.

Благодаря выполненному переустройству значительно повысилась надежность электроснабжения более 5,5 тысяч жителей Кленовского поселения.

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