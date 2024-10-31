«Россети Сибирь» завершили строительство резервной кабельной линии в микрорайоне Солнечный в Красноярске

Специалисты филиала «Красноярскэнерго» в рекордно сжатые сроки выполнили прокладку траншеи на ул. 40 лет Победы и монтаж подземного кабеля в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Общая его протяженность составила порядка 450 метров.

«На сегодняшний момент мы провели высоковольтные испытания данной линии – кабель успешно их выдержал, а также выполнили фазировку и подготовку для ввода её в эксплуатацию. Все соответствующие разрешения от администрации получены», - рассказал директор производственного отделения Красноярские электрические сети филиала «Красноярскэнерго» Сергей Чернявский.

Новая линия напряжением 10 киловольт будет резервной: на нее будут переключать дома района в случае повреждений основных сетей. Это позволит повысить надежность электроснабжения микрорайона и снизить количество аварийных отключений.

Полностью в работу линия будет введена 3 ноября. Все работы по подключению нового кабеля на постоянную схему электроснабжения будут проводиться в ночное время, чтобы не доставлять неудобства жителям. Выполнено первичное благоустройство территории, где проводились земляные работы, а нарушенное покрытие будет заасфальтировано, когда позволят погодные условия.



Напомним, последние серьезные нарушения электроснабжения в Солнечном произошли из-за повреждения головной кабельной линии 10 кВ и на бесхозных сетях, которые находились в неудовлетворительном состоянии и только недавно были переданы филиалу на обслуживание. Учитывая состояние этих линий, в следующем году планируется их замена.



В целом повышение качества электроснабжения района требует комплексного подхода, как и ремонт всех изношенных сетей в городе. Однако в тарифных решениях такие средства отсутствуют.