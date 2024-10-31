«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения магистральных газопроводов в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе «Россети Тюмень» завершили ремонт подстанции 110 кВ «Звезда», которая питает инфраструктуру компании «Газпром трансгаз Сургут». На повышение надежности электроснабжения объектов транспортировки «голубого топлива» энергетики направили свыше 6 млн рублей.

На подстанции выполнен капремонт основного оборудования – двух силовых трансформаторов суммарной мощностью 32 МВА. При помощи автокрана специалисты подняли съемные баки и провели ревизию высоковольтных агрегатов. В ходе работ энергетики заменили запорную арматуру, вентиляторы систем охлаждения, маслоуказатели, газовое и струйное реле. Ремонт на ключевом оборудовании питающего центра осуществлялся без ограничения подачи электричества потребителям и завершился успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Арктического региона к периоду максимальных нагрузок. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов, выполняющего транспортировку газа из ЯНАО в Челябинскую область.