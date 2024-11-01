«РТ-Инвест» произвел успешный запуск турбины на первом заводе энергоутилизации отходов

Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех произвела пуск паровой турбины на заводе энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск. Турбина — отечественное оборудование, произведенное Уральским турбинным заводом специально для проекта «РТ-Инвест».

Завод вблизи деревни Свистягино — один из четырех заводов, которые строит компания «РТ-Инвест» в Подмосковье, и первый вышедший на финальную стадию готовности. Проектная мощность предприятия — 700 тыс. тонн в год. Отходы на энергетическую утилизацию будут поступать после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов.

Запуск турбины был совершен в рамках пусконаладочных работ. В ходе испытаний была обеспечена работа в режиме пуско-наладки таких технологических систем завода, как: газоснабжение, водоподготовка, питательный тракт, маслосистема, система подачи и распределения пара, воздушно-конденсаторная установка, конденсатный тракт, система замкнутого контура охлаждения, автоматическая система управления технологическими процессами. В ходе работ также успешно проверена работа системы регулирования и защит турбины. Вибрационное состояние турбоагрегата соответствовало нормативным параметрам. Запуск турбины — важнейший этап пусконаладочных работ.

По проекту уровень локализации производства на заводах энергоутилизации отходов должен был составлять не менее 55%. За счет объединения усилий крупнейших российских производителей его удалось повысить до 70%. Успех реализации проекта обеспечивают партнеры — Госкорпорация Ростех, Госкорпорация Росатом и Уральский турбинный завод. Всего Уральский турбинный завод произвел и поставил четыре турбины для четырех заводов энергоутилизации отходов в Подмосковье. По традиции турбинам дают женские имена: запущенная на заводе энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск носит имя «Флавия». Турбина оснащена системой прогностики, анализирующей более 500 параметров. Мощность установки составит 70 МВт.

Компания «РТ-Инвест» строит четыре завода энергоутилизации отходов на территории Московской области совокупной мощностью 2,8 млн тонн отходов в год и еще один завод в Республике Татарстан мощностью 550 тыс. тонн отходов в год. Запуск первого в России завода энергоутилизации отходов запланирован на 2024 год.