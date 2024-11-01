«Россети Кубань» завершили капитальный ремонт ЛЭП в селе Верхний Юрт города Сочи

Энергетики Сочинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в селе Верхний Юрт Центрального района города Сочи. Общая протяженность энергообъекта составляет порядка километра. Комплексное техническое переоснащение ЛЭП позволит повысить качество и надежность электроснабжения порядка тысячи жителей села.

Специалисты заменили 19 железобетонных опор и смонтировали около километра самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволит снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Всего с начала 2024 года энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» провели ремонт более 180 км линий электропередачи 0,4-10 кВ. Специалисты подготовили к осенне-зимнему периоду энергообъекты распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение потребителей федеральной территории «Сириус», города Сочи и Туапсинского района.

Сочинские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования с общей численностью населения порядка 700 тыс. человек. В зоне ответственности филиала 38 подстанций напряжением 110 кВ, более 2 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ.