Энергетики «Сетевой компании» построили и приняли в эксплуатацию новые энергообъекты

В Казани близятся к завершению работы по строительству нового здания театра им. Г. Камала. Грандиозное сооружение, которое претендует на то, чтобы стать новым городским символом, требует немалых финансовых затрат и усилий на его дальнейшее обслуживание. В частности, на энергоснабжение нового здания согласно проектному решению требуется более 5 МВт. Этой мощности требует и само здание общей площадью 48 тысяч квадратных метров со стеклянной крышей (благодаря которой, к слову, акцент сделан на естественное освещение) и разбитый возле него парк, который станет продолжением ранее благоустроенной набережной озера Кабан, и прилегающие к театру жилые микрорайоны.

Весь ход строительства курировали филиалы АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети и Дирекция строящихся объектов.

Строительство электросетевой инфраструктуры велось в границах большой строительной площадки, что облегчало процесс согласований и получения разрешительной документации от городских властей. С другой стороны – сроки строительства были сжатыми и одновременно на участке прокладывали свои коммуникации сразу несколько смежных организаций. Так что было важно соблюсти очередность и синхронность в совместных этапах работ, при этом постоянно актуализируя свои действия из-за частых изменений, которые вносились в общий проект.

Михаил Жуков, начальник Центрального РЭС КЭС:

«Когда была определена мощность, стало понятно, что существующие электрические сети с этой нагрузкой не справятся, поэтому было принято решение о строительстве нового центра питания на этой территории».

Для технологического присоединения нового здания театра к электрическим сетям была возведена новая электросетевая инфраструктура: установлены новый распределительный пункт взамен существующей меньшей по мощности трансформаторной подстанции, две встроенные в здание театра ТП, построено семь кабельных линий.

Источником энергоснабжения стала ТЭЦ-1, которую соединили с БКТП кабелем из сшитого полиэтилена. Суммарная протяженность всех КЛ 6 кВ, построенных в процессе присоединения театра к сетям КЭС, составила почти 5,5 км.

Частично при прокладке трасс КЛ в условиях плотной городской застройки и асфальтированных дорог был применен метод горизонтально направленного бурения.

Сроки монтажа значительно сократило готовое заводское решение – БКТП в бетонной оболочке производства татарстанского завода ООО «ЭлектроОптима». На объекте впервые в филиале были применены силовые трансформаторы мощностью 3,2 мВт, другое отечественное оборудование (Минский электротехнический завод, ООО «Зеленодольский электротехнический завод»). В дальнейшем электроустановками можно будет управлять дистанционно – смонтированные ячейки КРУ-6кВ Smart интегрированы в существующую систему самовосстанавливающихся сетей, они обладают также функциями сбора, обработки, хранения и передачи данных. Стоит отметить, что филиалом ежегодно вводятся в эксплуатацию аналогичные высокоавтоматизированные распределительные пункты, сейчас уровень автоматизации и охватом «умными сетями» по Казани составляет 33%. Но пока оборудование находится в «ручном режиме» обслуживания – по регламенту осмотры новых электросетевых установок проводятся персоналом оперативно-выездных бригад КЭС раз в полгода, кабельных линий – раз в три месяца.