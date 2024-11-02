Системный оператор получил более 1100 предложений в ходе общественного обсуждения СиПР 2025–2030

54 минуты назад
102
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

В ходе прошедшего с 1 по 30 сентября 2024 года общественного обсуждения проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы (СиПР ЭЭС 2025–2030) Системный оператор получил 1106 предложений по доработке документа, 30,2 % из них полностью или частично учтено в проекте СиПР.

Авторами предложений выступили 55 юридических и физических лиц.

Максимальное число предложений (861 предложение) поступило от сетевых организаций. Авторами 133 стали физические лица. Генерирующие компании представили 62 предложения, органы исполнительной власти – 31 предложение, промышленные предприятия и коммерческие организации – 11 предложений, некоммерческие и общественные организации – 8 предложений.

Абсолютное большинство – 780 предложений – касалось внесения в проект СиПР ЭЭС изменений по составу, параметрам, срокам реализации или включению дополнительных мероприятий по развитию электрических сетей. 80 предложений предусматривали изменения установленной мощности генерирующего оборудования. 40 – касались прогнозных параметров потребления электроэнергии и мощности и учета нагрузок по инвестиционным проектам. 8 предложений относились к оценке тарифных последствий. 5 – затрагивали балансы мощности и электроэнергии, еще 2 – вопросы, связанные с расчетами балансовой надежности.

Кроме общественного обсуждения Системный оператор, согласно законодательству, организовал сбор предложений от уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ. Всего по проекту СиПР на 2025–2030 годы поступило 194 предложения со стороны 40 органов исполнительной власти. При доработке документа было учтено или учтено частично 19,6 %.

Проект СиПР ЭЭС 2025–2030 и сводка предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения с позицией разработчика по каждому из них, опубликованы на официальном сайте Системного оператора в разделе «Общественное обсуждение СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы».

Согласно утвержденным срокам реализации, Минэнерго России должно будет утвердить проект СиПР ЭЭС 2025–2030 не позднее 1 декабря.

После утверждения документ будет также опубликован на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России».

О Схеме и программе развития электроэнергетических систем России

СиПР ЭЭС России наряду с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики относится к числу основных стратегических документов новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики, действующей с 1 января 2023 года. Разрабатывается Системным оператором во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и субъектами отрасли ежегодно на 6-летнюю перспективу.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
Энергетики «Сетевой компании» построили и приняли в эксплуатацию новые энергообъекты
час назад
В Казани близятся к завершению работы по строительству нового здания театра им. Г. Камала. Грандиозное сооружение, которое претендует на то, чтобы стать новым городским символом, требует немалых финансовых затрат и усилий на его дальнейшее обслуживание. В частности, на энергоснабжение нового здания согласно проектному решению требуется более 5 МВт. Этой мощности требует и само здание общей площадь...
«Россети Кубань» установили 190 птицезащитных устройств в адыгейском энергорайоне
2 часа назад
В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2024 года энергетики установили порядка 190 птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в нескольких районах Краснодарского края и Республики Адыгея. Выполненные работы предотвратят поражение пернатых электрическим током и повысят надежность функционирования ЛЭП. Специальные диэлектрические конструкции, котор...
Высокий износ и рост аварийности: электрические сети в Красноярске и крае требуют замены
2 часа назад
Электросетевая инфраструктура компании «Россети Сибирь» характеризуется значительным износом оборудования и линий электропередачи (ЛЭП). Специалисты управления эксплуатации электрических сетей компании приводят неутешительную статистику: доля оборудования и ЛЭП со сверхнормативным сроком службы во всех регионах присутствия в среднем составляет 73,8%. Отдельное внимание техслужбы обр...
«Чеченэнерго» реконструировало более 1,4 тыс. км ЛЭП в рамках Программы снижения потерь
2 часа назад
Управляющий директор АО «Чеченэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») Иса Кадиров провел совещание с представителями компаний «ОРГРЭС», «ЮГРЭС» и «Нийсо и К», которые являются исполнителями Программы снижения потерь электроэнергии в республике. Участники встречи обсудили ход реализации проекта в регионе. Программа снижения...
«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения пригорода Усть-Лабинска
4 часа назад
Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» провели реконструкцию трех воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35 кВ для перевода части нагрузки с подстанции «Усть-Лабинск–2» на подстанцию «Ново-Лабинская». Работы выполнены в рамках инвестиционной программы и направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей одноименного административ...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области
4 часа назад
 «Россети Ленэнерго» улучшают показатели надежности электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области: по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии. За девять месяцев 2024 года нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической комиссией, улучшены компанией по Санкт-Петербургу в части SAIDI на 4%...
Более 80 км высоковольтных ЛЭП подготовили к зиме «Россети Кубань» в тимашевском энергорайоне
5 часов назад
 Энергетики Тимашевского филиала «Россети Кубань» с начала года выполнили капитальный ремонт свыше 80 км линий электропередачи (ЛЭП). Отремонтированные ЛЭП обеспечивают электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края с общей численностью населения более 300 тыс. человек: Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий и Приморско-Ахтарский районы. Энергетики...
Филиал ПАО «Россети» модернизировал коммутационное оборудование крупнейших подстанций Орловской области
6 часов назад
Специалисты филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра завершили плановый ремонт высоковольтных выключателей на магистральных подстанциях Орловской области к отопительному сезону. Выполненные работы повысят надежность электроснабжения населения региона, транспорта, социальной инфраструктуры и промышленных предприятий. Всего модернизированы 25 единиц оборудования различных классов напряжения...
«Россети Кубань» подготовили к зиме 90 км ЛЭП в славянском энергорайоне
01 нояб. 2024, 17:15:00
В ходе подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» выполнили ремонт почти 90 км высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Проведенные мероприятия повысят надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края. Энергетики заменили почти 90...
«Россети Тюмень» обновили 146 объектов распределительной сети в Тюменском районе
01 нояб. 2024, 16:30:01
Системообразующая энергокомпания Тюменской области подвела промежуточные итоги масштабной реконструкции распределительных электросетей. С июня в Тюменском районе «Россети Тюмень» модернизировали 146 энергообъектов. Беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП) выполнен в 11 му...
«Россети Северный Кавказ» завершают подготовку электросетевого комплекса Карачаево-Черкесии к работе в зимний период
01 нояб. 2024, 16:15:01
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершают реализацию основных и дополнительных мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики предстоящей зимой. В рамках проводимых мероприятий за девять месяцев текущего года энергетики отремонтировали почти 157 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класс...
«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения 12 высокогорных селений и древнего аула Старый Кахиб в Дагестане
01 нояб. 2024, 15:30:19
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ведут работы по подготовке к предстоящей зиме энергообъектов высокогорного Шамильского района. Комплекс технических мероприятий позволит энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения порядка тысячи жителей 13 населенных пунктов. В их числе – одно из древнейших поселений Дагестана Старый...
«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения Лабинского и Мостовского районов Краснодарского края
01 нояб. 2024, 15:00:19
Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт подстанций «Лабинск-1», «Промышленная» и «Семсовхоз» в Лабинском и Мостовском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией жителей административных центров и сельских населенных пунктов, а также социально значимые и промышленные объекты. Энергетики...
Энергетики выполнили капитальный ремонт более 300 км линий электропередачи в Подмосковье
01 нояб. 2024, 13:00:00
Специалисты «Мособлэнерго» выполнили капитальный ремонт 321 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье с начала 2024 года. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент отремонтировано электрооборудование 261 трансформаторной и распределительной подстанции. В ход...
«Россети Кубань» завершили капитальный ремонт ЛЭП в селе Верхний Юрт города Сочи
01 нояб. 2024, 12:45:02
Энергетики Сочинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в селе Верхний Юрт Центрального района города Сочи. Общая протяженность энергообъекта составляет порядка километра. Комплексное техническое переоснащение ЛЭП позволит повысить качество и надежность электроснабжения порядка тысячи жителей села. Специалисты...
В столице Калмыкии энергетики подвели коммуникации к земельным участкам для многодетных семей
01 нояб. 2024, 12:30:02
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» построили 8 км воздушных линий электропередачи 10 кВ для обеспечения электроэнергией земельных участков многодетных семей в южном районе г. Элисты. Объем предоставленной мощности превысил 890 кВт. По региональной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия» почти 150 семей получили здесь...
Впервые в России внедрена интеллектуальная система предотвращения перегрузки магистральных электросетей
01 нояб. 2024, 12:15:02
«Россети» и Системный оператор реализовали цифровую систему мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) на двух магистральных подстанциях Амурской области, питающих объекты Восточного полигона железных дорог. Проект позволяет применять адаптивные настройки противоаварийной автоматики, увеличить пропускную способность сетей, надежность электроснабжения потребителей, оптимизировать затраты. В...
На стройплощадке уникального энергоблока БРЕСТ-ОД-300 начался монтаж оборудования турбинного острова
01 нояб. 2024, 11:45:21
В Северске Томской области в рамках проекта «Прорыв» на площадке строительства Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК) начался монтаж конденсатора турбины атомного энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300. В машинном зале энергоблока уже установлен в проектное положение конденсатосборник и начался монтаж трубной системы. «Установка в проектное...
«Россети Юг» увеличили на 15% объем ремонта ЛЭП на северо-востоке Ростовской области
01 нояб. 2024, 11:30:21
С января по сентябрь 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтировали в северо-восточной части Ростовской области почти 55 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, что на 15% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Улучшение качества электроснабжения уже заметили потребители компании в Белокалитвинском, Каменс...
В ОЭС Востока впервые в России начали применять адаптивные настройки противоаварийной автоматики во избежание перегрузки сети по мощности
01 нояб. 2024, 11:00:00
Системный оператор совместно с ПАО «Россети» реализовали в ОЭС Востока пилотный проект по использованию цифровой технологии СМЗУ для расчета допустимого перетока активной мощности (ДП СМЗУ) с целью определения адаптивных уставок (параметров настройки срабатывания) устройств автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) для текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме. Т...