Системный оператор получил более 1100 предложений в ходе общественного обсуждения СиПР 2025–2030

В ходе прошедшего с 1 по 30 сентября 2024 года общественного обсуждения проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы (СиПР ЭЭС 2025–2030) Системный оператор получил 1106 предложений по доработке документа, 30,2 % из них полностью или частично учтено в проекте СиПР.

Авторами предложений выступили 55 юридических и физических лиц.

Максимальное число предложений (861 предложение) поступило от сетевых организаций. Авторами 133 стали физические лица. Генерирующие компании представили 62 предложения, органы исполнительной власти – 31 предложение, промышленные предприятия и коммерческие организации – 11 предложений, некоммерческие и общественные организации – 8 предложений.

Абсолютное большинство – 780 предложений – касалось внесения в проект СиПР ЭЭС изменений по составу, параметрам, срокам реализации или включению дополнительных мероприятий по развитию электрических сетей. 80 предложений предусматривали изменения установленной мощности генерирующего оборудования. 40 – касались прогнозных параметров потребления электроэнергии и мощности и учета нагрузок по инвестиционным проектам. 8 предложений относились к оценке тарифных последствий. 5 – затрагивали балансы мощности и электроэнергии, еще 2 – вопросы, связанные с расчетами балансовой надежности.

Кроме общественного обсуждения Системный оператор, согласно законодательству, организовал сбор предложений от уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ. Всего по проекту СиПР на 2025–2030 годы поступило 194 предложения со стороны 40 органов исполнительной власти. При доработке документа было учтено или учтено частично 19,6 %.

Проект СиПР ЭЭС 2025–2030 и сводка предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения с позицией разработчика по каждому из них, опубликованы на официальном сайте Системного оператора в разделе «Общественное обсуждение СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы».

Согласно утвержденным срокам реализации, Минэнерго России должно будет утвердить проект СиПР ЭЭС 2025–2030 не позднее 1 декабря.

После утверждения документ будет также опубликован на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России».

О Схеме и программе развития электроэнергетических систем России

СиПР ЭЭС России наряду с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики относится к числу основных стратегических документов новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики, действующей с 1 января 2023 года. Разрабатывается Системным оператором во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и субъектами отрасли ежегодно на 6-летнюю перспективу.