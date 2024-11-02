В Башкирии строится складской центр стоимостью более 9 млрд рублей

Перегон находится на одном из сложных горно-перевальных участков магистрали – между хребтом Сихотэ-Алинь и рекой Тумнин. Местами дорога примыкает к подножию сопок. Чтобы защитить инфраструктуру от падения камней и снежных лавин, в наиболее крутых скальных массивах вырезали ярусы шириной 4 м. Каждый выше предыдущего на 12 м, последний находится на высоте чуть больше 40 м. В общей сложности...