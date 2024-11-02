В Башкирии строится складской центр стоимостью более 9 млрд рублей
Складской распределительный центр строится в Чишминском районе Башкирии, стоимость проекта превышает 9 млрд рублей. Оператором центра станет компания "Сберлогистика", сообщили в пресс-службе главы республики.
"Инвестор планирует вложить 9,3 млрд рублей в создание современного логистического комплекса площадью 187 тыс. кв. м. В рамках проекта строители уже подготовили фундамент будущего здания и приступили к установке железобетонных колонн каркаса", - сказано в сообщении.
Проект на совещании в правительстве Башкирии представил директор по развитию компании "ПФО Оренбург" Никита Иночкин. Запуск объекта планируется в конце 2025 года, ожидается, что арендаторы помещений создадут до 4 тыс. рабочих мест.
"Оператором распределительного центра станет компания "Сберлогистика". В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот", - добавили в пресс-службе.