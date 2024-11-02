Железнодорожники ставят новые рекорды по укладке пути на Восточном полигоне
час назад
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Восточносибирские железнодорожники вновь продемонстрировали высокий уровень профессионализма. За 12 часов они уложили 6,5 километра пути на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) между станциями Умбелла и Калакачан в Иркутской области. Работы проводились одновременно с двух сторон, при этом движение поездов не останавливалось, сообщает Telegram-канал РЖД.
В рамках модернизации данного участка были выполнены следующие работы:
- уложено 9,7 километров путей и три стрелочных перевода;
- построено шесть мостов и восемь водопропускных труб;
- установлено свыше 200 опор контактной сети;
- проложены 42 километра кабельных линий.
Завершение работ по модернизации линии Лена – Хани, включая участок Умбелла – Калакачан, позволит увеличить пропускную способность этой железнодорожной артерии с 39,8 до 51,2 миллиона тонн грузов в год.
Telegram-канал РЖД
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