«Чеченэнерго» реконструировало более 1,4 тыс. км ЛЭП в рамках Программы снижения потерь

Управляющий директор АО «Чеченэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») Иса Кадиров провел совещание с представителями компаний «ОРГРЭС», «ЮГРЭС» и «Нийсо и К», которые являются исполнителями Программы снижения потерь электроэнергии в республике.

Участники встречи обсудили ход реализации проекта в регионе. Программа снижения потерь предусматривает реконструкцию ветхих распределительных сетей и установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии.



Всего с момента начала реализации проекта (2020 год) в 16 районах республики реконструировано и построено более 1,4 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП). Работы по модернизации ЛЭП с заменой аварийных и дефектных опор на новые, неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) полностью завершены. Напомним, СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к ЛЭП. Кроме того, специалисты установили в регионе 155 новых трансформаторных подстанций и заменили 205 ветхих.



В настоящее время рабочие группы ведут монтаж приборов учета нового поколения. Уже установлено порядка 52,4 тысячи «умных» счетчиков, технические мероприятия продолжаются.