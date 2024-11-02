«Чеченэнерго» реконструировало более 1,4 тыс. км ЛЭП в рамках Программы снижения потерь
Управляющий директор АО «Чеченэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») Иса Кадиров провел совещание с представителями компаний «ОРГРЭС», «ЮГРЭС» и «Нийсо и К», которые являются исполнителями Программы снижения потерь электроэнергии в республике.
Участники встречи обсудили ход реализации проекта в регионе. Программа снижения потерь предусматривает реконструкцию ветхих распределительных сетей и установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии.
Всего с момента начала реализации проекта (2020 год) в 16 районах республики реконструировано и построено более 1,4 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП). Работы по модернизации ЛЭП с заменой аварийных и дефектных опор на новые, неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) полностью завершены. Напомним, СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к ЛЭП. Кроме того, специалисты установили в регионе 155 новых трансформаторных подстанций и заменили 205 ветхих.
В настоящее время рабочие группы ведут монтаж приборов учета нового поколения. Уже установлено порядка 52,4 тысячи «умных» счетчиков, технические мероприятия продолжаются.
«Программа снижения потерь электроэнергии имеет большое значение для развития энергосистемы региона. Итогом инициативы станет повышение надежности и качества электроснабжения наших потребителей. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова и руководства компании «Россети», – отметил Иса Кадиров.