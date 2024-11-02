«Газпром» развивает инфраструктуру для газификации и энергоснабжения регионов Востока России

«Газпром» ведет комплексную работу по формированию полномасштабной газовой отрасли на Востоке России. В том числе компания создала и последовательно расширяет мощности межрегиональных систем транспортировки газа — магистральные газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Для их соединения «Газпром» ведет строительство газопровода «Белогорск — Хабаровск».

Реализация газотранспортных проектов «Газпрома» создает условия для газификации промышленных предприятий, домовладений и котельных в восточных регионах страны. Доступ к газу способствует социально-экономическому развитию регионов и росту качества жизни людей. Так, в рамках программ развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы уже создана возможность для подключения к сетевому газу потребителей в населенных пунктах Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев.

Эта работа продолжается. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) «Газпром» строит пять газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС). Они необходимы для подачи сетевого газа потребителям в гг. Алдан и Олекминск, п. Чульман, с. Иенгра и с. Мурья.

В Приморском крае ведется сооружение газопровода-отвода и ГРС-2 г. Владивостока, а также газопровода-отвода и ГРС к п. Врангель.

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина компания проектирует газопровод-отвод с ГРС для газификации г. Тынды в Амурской области.

Развитие газовой инфраструктуры Востока России также позволяет создавать новые генерирующие мощности. В частности, магистральный газопровод «Сила Сибири» стал источником газа для Свободненской теплоэлектростанции (ТЭС) «Газпрома» в Амурской области. Станция мощностью 160 МВт введена в эксплуатацию в 2021 году. Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденным Правительством РФ, предусмотрено увеличение мощности станции на 450 МВт.

В 2024 году «Газпром» приступил к сооружению Южно-Якутской ТЭС мощностью 330 МВт в районе п. Чульман Нерюнгринского района Якутии. Для обеспечения станции газом будет построен газопровод от «Силы Сибири».

Новые энергетические мощности, создаваемые «Газпромом», будут участвовать в решении задач по электрификации стратегически важной для страны железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, развитием которой занимается ОАО «РЖД».

Вопрос о развитии газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая объекты генерации, будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».