Марат Хуснуллин и Андрей Рюмин обсудили задачи электросетевого комплекса в новых субъектах РФ
час назад
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Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече обсудили ситуацию в электросетевом комплексе новых субъектов РФ и актуальные задачи.
Было отмечено, что энергетика имеет большое значение для налаживания комфортной жизни людей в регионах. Уже есть хорошие результаты, но предстоит еще много работы.
Кроме того, на встрече рассматривался вопрос перекладки сетей при строительстве транспортного маршрута «Россия». Марат Хуснуллин подчеркнул стратегическую значимость проекта.
Стороны также обсудили план дальнейшей совместной работы.
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