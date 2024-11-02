Открытый чемпионат электриков IEK — победитель премии «Дело в людях»

Ассоциация менеджеров России наградила победителей конкурса «Дело в людях». Открытый чемпионат электриков IEK — проект IEK GROUP — получил высокую оценку жюри и стал безоговорочным победителем в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами».

В конкурсе «Дело в людях» участвуют компании, инвестирующие в программы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. IEK GROUP, став победителем в своей номинации, опередила, в том числе, компании «Росгосстрах Жизнь» и «Металлоинвест».

Сергей Локтев, директор департамента продаж и цифрового развития клиентского сервиса IEK GROUP:

«О VII Открытом чемпионате электриков IEK, прошедшем в 2024 году, лучше всего расскажут цифры. Мы пригласили участвовать в нем более 100 тысяч электриков, и 25 тысяч из них выразили желание попробовать свои силы в конкурсе. 3500 специалистов из 89 городов приступили к онлайн-тестированию, и по его результатам в очные полуфиналы вышли 105 электриков — конкурс составил 33 человека на место! А в финале Чемпионата за звание победителя сразились 35 человек, прошедших такой жесткий отбор. В 2025 году Чемпионат электриков IEK станет международным. Приглашение к участию в нем получат более 120 000 электриков из Беларуси, Казахстана и Узбекистана, будет расширена география очных мероприятий, конкурсы станут еще интереснее. Чемпионат выходит на новый уровень — и это будет круто!».

Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP: