«Россети Московский регион» повышают качество и надежность электроснабжения потребителей г.о. Домодедово

Специалисты компании «Россети Московский регион» ведут установку мобильной модульной подстанции (ММПС) мощностью 25 МВА на питающем центре 110 кВ «Ям» на юге Подмосковья.

ММПС состоит из высоковольтного и низковольтного модулей, где размещены щит управления подстанции и распределительное устройство на четыре линейных ячеек для подключения потребителей.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования в первой половине ноября текущего года позволит повысить качество и надежность электроснабжения более 3 тысяч потребителей городского округа Домодедово.

Ранее в рамках реализации комплексной программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Чехов специалисты компании «Россети Московский регион» установили мобильную модульную подстанцию «Фруктовая» мощностью 16 МВА, благодаря чему была повышена надежность электроснабжения более 2,5 тысяч человек.

В ближайшее время в Ленинском и Раменском городских округах Московской области будут установлены еще три мобильные подстанции.