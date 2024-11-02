Юрий Трутнев встретился с инвесторами Забайкальского края

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации инвестиционных проектов в Забайкальском крае.

«Привлечение инвестиций как было, как и остаётся основным инструментом развития Дальнего Востока. Именно благодаря строительству новых предприятий, созданию новых рабочих мест край развивается. В целях создания благоприятных условий для инвесторов сформирована территория опережающего развития «Забайкалье», действуют меры финансовой и инфраструктурной поддержки, которыми уже воспользовались 78 инвесторов с проектами общей стоимостью более полутриллиона рублей, из которых уже вложено 323 млрд рублей. 24 проекта введены в эксплуатацию. Создано более 11 тыс. новых рабочих мест. Одной из существенных проблем является нехватка электрической энергии. Дефицит оценивается более чем в 1 ГВт мощности. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным дано поручение разработать стратегию развития генерирующих мощностей на территории Дальнего Востока», – открыл совещание Юрий Трутнев.

«За весь четырёхлетний предыдущий период Забайкалье находится в первой десятке регионов по темпам прироста инвестиций, и мы входим в первые 15 регионов по количеству созданных рабочих мест. В этом году у нас реализуется 17 инвестиционных проектов, которые вместе с инвестициями действующих предприятий привлекут 320 млрд рублей. Чтобы поддерживать рост инвестиций в крае, нам важно решить вопрос дефицита электроэнергии, развития автодорожных и железнодорожных путей, ускорить расширение провозных мощностей, пропускной способности погранпереходов», – отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

На совещании был представлен проект по освоению Култуминского медно-золотого месторождения. Его разработкой занимается группа «Хайлэнд Голд». Проект входит в ТОР «Забайкалье» и предусматривает создание современного горно-металлургического комбината, способного перерабатывать до 13 млн тонн руды в год. В рамках первой очереди реализации проекта планируется выпускать медный золотосодержащий и гравитационный золотосодержащий концентраты. В настоящее времяведутся строительно-монтажные работы по основным объектам комбината и инфраструктуры предприятия.

Компания «ГРК Хуатай» представила проект по освоению железнорудного Березовского месторождения и строительству горно-обогатительного комбината по обогащению железных руд. Инвестор планирует вложить в проект 113 млрд рублей и добывать до 10 млн тонн руды в год. Компания планирует модернизировать горнодобывающее предприятие и увеличить ежегодную мощность производства с 200-300 тыс. тонн до 10 млн тонн в течение восьми лет. Также «Хуатай» планирует построить трансграничную конвейерную галерею стоимостью 8 млрд рублей, одновременно с модернизацией действующего пункта пропуска Олочи-Шивей. Завод на месторождении будет загружать продукцию на конвейер, а выгружать её будут в логистическом центре в китайском Шивэй.

«Мы крайне заинтересованы в развитии как месторождения, так и инфраструктуры Забайкальского края, в своей работе мы надеемся на сотрудничество и поддержку правительств наших двух государств», – считает Се Ваньцзюй, председатель совета директоров ООО «ГРК Хуатай».

Резидент ТОР «Забайкалье» компания «ВБ Чита» («Вайлдберрис») намерена построить современный высокотехнологичные складской комплекс на территории промпарка «Кадалинский». Его площадь составит более 200 тыс. кв. метров. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2029 год. Логоцентр позволит обеспечить занятостью и высоким доходом 10 тыс. жителей региона. В настоящее время завершены инженерные изыскания, проведения работы по подготовке площадки, закончено проектирование, получено положительное заключение экспертизы, поданы документы для получения разрешения на строительство объекта.

«Дальний Восток для нас является одним из самых значимых регионов. Появление здесь логистической инфраструктуры позволит сократить время доставки до покупателей, а также помочь малому и среднему бизнесу увеличить свои обороты и сократить расходы на логистику. Строительство склада в регионе входит в стратегию развития компании. Мы видим здесь большой потенциал и готовы к эффективному сотрудничеству», – сообщила основательница Wildberries, глава Объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.

В Забайкалье построят крупный транспортно-логистический хаб. На прошедшем Восточном экономическом форуме между компанией Евросиб, Забайкальским краем и Газпромбанком, как потенциальным кредитором и инвестором, было заключено соответствующее соглашение. В новый амбициозный проект будет вложено порядка 30 млрд рублей, что существенно увеличит товарооборот с Китаем. Речь идёт о создании проектной компанией «РИК-2» (ГК «Евросиб») транспортно-логистического хаба в юго-восточной части Забайкальского края, недалеко от станции Мациевская.

Группа компаний «Евросиб» участвует в этом масштабном проекте совместно с «Газпромбанком», с которым у компании на Петербургском международном экономическом форуме-2024 подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились реализовывать крупные инвестиционные проекты по планированию и строительству транспортно-логистической инфраструктуры в регионах России. Проект хаба в Забайкалье – важный этап в стратегическом партнерстве Евросиба и Газпромбанка.

Создание транспортно-логистического хаба включает в себя строительство множества объектов, таких как приёмо-отправочный парк, различные склады и терминалы для обработки грузов, включая контейнеры и сжиженные углеводороды (СУГ). Также запланировано создание необходимой инфраструктуры для автомобильного и железнодорожного транспорта. Реализация проекта предусмотрена в две очереди, что обеспечит его поэтапное и эффективное развитие. Транспортно-логистический центр планируется разместить в окрестностях Забайкальска, всего в 10 км к северо-западу от российско-китайской границы. Важным этапом станет реконструкция пункта пропуска Забайкальск, запланированная до 2027 года, в результате которой его пропускная способность вырастет в 5,5 раза и составит 2400 автомобилей в сутки.

«Мы рады принять активное участие в реализации инвестиционной инициативы всероссийской значимости в сотрудничестве с крупной компанией в сфере ж/д транспорта и логистики. ГПБ участвует в финансировании ГЧП-проектов по всей России с особенным фокусом на транспортную инфраструктуру, в том числе связанную с наращиванием логистических мощностей. Предпосылками к созданию важного проекта в Забайкалье служит рост трансграничной интернет-торговли, бурное развитие производства, в том числе в импортозамещающих отраслях, и общий тренд на развитие экономики Дальнего Востока. Забайкальский ТЛЦ позволит создать новые рабочие места, улучшить логистические цепочки поставок товаров в масштабах страны и обеспечить прямой выход к промышленному макрорегиону центрального Китая», – отметил Валентин Мурашов, вице-президент «Газпромбанка».

Подводя итоги совещания, вице-премьер отметил, что инвесторы, реализующие проекты на территории Забайкалья и в других дальневосточных регионах, будут получать необходимую поддержку со стороны институтов развития, федеральных и региональных властей.