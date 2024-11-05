Большой морозильный рыболовный траулер «Механик Щербаков» спустят на воду 8 ноября
Спуск на воду шестого большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) проекта СТ-192 "Механик Щербаков" состоится 8 ноября. Об этом в ходе общения с журналистами 5 ноября сообщил врио генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Андрей Быстров, передает корреспондент Sudostroenie.info.
Как отметил руководитель Адмиралтейских верфей, строительство серии траулеров проекта СТ-192 ведется по плану.
Напомним, контракт на строительство серии из десяти БМРТ проекта СТ-192 в рамках первого этапа госпрограммы инвестиционных квот был заключен между Адмиралтейскими верфями (входят в ОСК) и "Русской рыбопромышленной компанией" (РРПК) в октябре 2017 года. В настоящее время адмиралтейцы сдали заказчику четыре судна: "Капитан Вдовиченко", "Механик Маслак", "Механик Сизов" и "Капитан Мартынов". Пятый траулер "Капитан Юнак" был спущен на воду в сентябре 2024 года. Для седьмого и восьмого траулеров производится резка металла для формирования корпусных секций. Завершение строительства серии планируется в 2027 году.
Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции. Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн минтая в Охотском и Беринговом морях.
Большой морозильный траулер проекта СТ-192 – справка
- Длина – 108,2 м
- Ширина – 21 м
- Дедвейт – 5700 тонн
- Вместимость грузовых трюмов – 5620 куб. м
- Скорость полного хода – 16 узлов
- Автономность – 45 суток
- Экипаж и персонал рыбофабрики – до 155 чел.