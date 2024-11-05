Энергетики установили новую подстанцию для подключения к сетям более 200 потребителей д. Погорелки

Специалисты «Мособлэнерго» в октябре 2024 года установили новую трансформаторную подстанцию для подключения к электрическим сетям более 200 потребителей в районе д. Погорелки г. о. Мытищи. Мероприятия выполнены в рамках реализации договоров на технологическое присоединение.

Специалисты компании установили трансформаторную подстанцию ТП-813, расположенную на Новом переулке в д. Погорелки. Мощность силового оборудования в подстанции составляет 400 кВА. Благодаря проведенным работам удалось значительно разгрузить действующие подстанции и обеспечить владельцев частных домов качественной подачей электроэнергии.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.