Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов проконтролировал подготовку электросетевого комплекса Оренбургской области к зиме

Руководитель электросетевой компании осмотрел подстанцию 110 кВ «Новогородская» в Орске и объекты распределительных сетей в районе Старого города, восстановленные после подтопления. В этом году особое внимание «Россети Волга» уделяет районам Оренбургской области, пострадавшим от беспрецедентного по масштабам весеннего паводка.

Оперативное реагирование и совместные усилия энергетиков всех филиалов, прибывших на помощь «Оренбургэнерго», позволили предотвратить затопление подавляющего большинства подстанций и минимизировать перерывы в электроснабжении потребителей. Тем не менее в результате резкого подъема паводковых вод в Оренбургской области было подтоплено 5 подстанций напряжением 35 и 110 кВ, 151 трансформаторных и распределительных пункта, более 10 тыс. опор 391 воздушных линий электропередачи.

Энергетики «Россети Волга» фактически одновременно ликвидировали последствия паводка и вели полноценную подготовку к зиме. В 2024 году на реализацию программы технического обслуживания и ремонтов филиала «Оренбургэнерго» направлено более 890 млн рублей. Проведена расчистка 477 га трасс воздушных линий электропередачи, заменено 144 км провода и более 2,4 тыс. опор ЛЭП, осуществлен ремонт 1025 трансформаторных подстанций, отремонтировано 171 силовых трансформаторов и др.

В настоящее время объекты электросетевого хозяйства «Оренбургэнерго», автомобильная и специальная техника, резервные источники электроснабжения полностью готовы к работе в условиях осенне-зимнего периода. Проведены все регламентные работы, необходимые тренинги и инструктажи персонала.

Оренбургский филиал «Россети Волга» также готов к выполнению функций системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) и при необходимости оказанию помощи прочим электросетевым компаниям в проведении неотложных восстановительных работ в случае непогоды для обеспечения энергоснабжения потребителей.