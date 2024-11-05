«Россети Ленэнерго» установили более 37 тысяч интеллектуальных счетчиков с начала года

За первые девять месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» установили 37,6 тысячи интеллектуальных приборов учета (ИПУ) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из них порядка 10 тысяч – в Санкт-Петербурге, 27,6 тысячи – в Ленинградской области.

«Умные» счетчики, установленные «Россети Ленэнерго», позволяют дистанционно снимать показания, а также применять многотарифный учет. Потребителям не нужно ежемесячно передавать данные, они поступают в сбытовую компанию автоматически для расчетов за потребленную электроэнергию. Все установленные приборы – отечественного производства.

Установка или замена проводится в плановом порядке или по заявлению потребителей.

Основания для бесплатной установки интеллектуального прибора учета – выход существующего счетчика из строя, истечение его межповерочного интервала или срока эксплуатации. Также «умные» счетчики устанавливаются, если ранее учет электроэнергии не был организован (прибор учета отсутствовал), и в случае нового технологического присоединения.

Для потребителей, ранее присоединенных к сетям «Россети Ленэнерго», работы по установке и замене счетчиков выполняются бесплатно. Дальнейшую эксплуатацию приборов также осуществляет электросетевая компания.

Подать заявку на бесплатную замену прибора учета можно на сайте компании (https://rosseti-lenenergo.ru/clients/install-metering-devices/), на портале электросетевых услуг Портал-ТП.РФ или по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).

Обращаем внимание, что компания «Россети Ленэнерго» не устанавливает интеллектуальные приборы в многоквартирных домах – там работы проводит гарантирующий поставщик электроэнергии (сбытовая компания).