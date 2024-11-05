«Россети» обсудили перспективные проекты с ЮАР

Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на полях Африканской энергетической недели провел встречу с представителями Министерства по вопросам электроснабжения и энергетики ЮАР, в ходе которой состоялось обсуждение сотрудничества в электросетевом комплексе. В мероприятии принял участие Генеральный консул России в Кейптауне Алексей Маленко.

Было отмечено, что торгово-экономические связи между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне. При этом существуют дополнительные возможности для наращивания взаимодействия в различных сферах, включая энергетику. Об этом было заявлено на встрече глав государств Владимира Путина и Сирила Рамафозы в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года.

Стороны рассмотрели перспективные направления совместной работы, включая аудит энергосистем, инжиниринг, совместное проведение НИОКР, подготовку кадров с учетом потребностей современного энергетического сектора. Достигнута договоренность о контактах Группы «Россети» с отраслевыми организациями ЮАР для дальнейшей проработки возможных совместных проектов.