Месяц кабельщика, честный знак головного мозга, полимерный «Севкабель» и арт-объекты на действующих заводах. Октябрьский номер журнала RusCable Insider
48 минут назад
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Октябрь — месяц, когда отмечается День работника кабельной промышленности. Ассоциация «Электрокабель» учредила этот праздник в 2008 году, и с тех пор он стал важной традицией в отрасли. В большом октябрьском номере журнала RusCable Insider мы собрали самые яркие новости и события из мира кабельной промышленности, а особое внимание уделили женщинам и девушкам, работающим в этой сфере. На обложке — кабельный завод "Цветлит", а внутри - яркие развороты и насыщенный дайджест новостей кабельного рынка.
Самое главное в номере:
- В полимерах стало тесно. Новые производства компаундов открыли "Севкабель", ВХЗ и на подходе "Полипластик", а "Метаклэй" все больше уходит в сложные продукты и проектные марки.
- Монобрендовость в ОКЛ набирает обороты. Полный комплект от Сегмент-Энерго, ITK+IEK. Кто будет прожигаться дальше?
- Тренд на зарядные станции для электромобилей. Рынок формируется даже в регионах. 7000 действующих станций и сотни новых ежемесячно.
- Славные традиции нового праздника. Как отмечают "День кабельщика" по всей стране в фоторепортаже и рубрике "инспекция по соцсетям"
- "Честный знак" головного мозга, ускорение монтажа и адаптация европейского бренда в России. Читать обязательно.
- Работа Ассоциации "Электрокабель" и EL-комитета. Как отраслевые сообщества влияют на рынок сверху на уровне регуляторов и снизу на уровне заводов.
- ГОСТкабель формирует повестку и восприятие уровня качества. Насыщенная программа 100+ TechnoBuild, анонс предстоящей выставки Cabex и мероприятия Алюминиевой Ассоциации.
- Дайджест основных событий кабельного бизнеса, технологий, оборудования, электротехники и яркие релизы и проекты октября от RusCable.Ru
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №356 - Месяц кабельщика
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