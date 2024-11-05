Месяц кабельщика, честный знак головного мозга, полимерный «Севкабель» и арт-объекты на действующих заводах. Октябрьский номер журнала RusCable Insider

Сегодня кабельщики отмечают свой профессиональный праздник - День работника кабельной промышленности. Кажется, что этот праздник был всегда, но на самом деле это относительно новая традиция, которая появилась в 2008 году по инициативе Ассоциации "Электрокабель". Но разве до этого не было кабельщиков? Их труд не ценили? О том, почему кабельщики — это элита промышленности и чем нам д...