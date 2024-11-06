Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повышают надежность электроснабжения потребителей севера Свердловской области

Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Черная».

Энергетики выполнили текущий ремонт силового трансформатора 110/35/6 кВ, трех трансформаторов напряжения 35 кВ и 6 трансформаторов тока 35 кВ, заменили масляный выключатель 6 кВ на вакуумный, три разрядника 110 кВ на ограничители перенапряжения, а также два трансформатора тока 35 кВ на новые. Кроме того, на подстанции специалисты полностью обновили наружное ограждение.

Выполненные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения населения и социально значимых объектов села Андриановичи и поселка Марсяты Серовского городского округа, поселков Старая Сама и Маслово Ивдельского городского округа, поселка Чернореченск городского округа Краснотурьинск, а также рудоуправления Серовского завода ферросплавов.

Затраты энергокомпании на ремонтные работы составили 2,2 млн рублей.