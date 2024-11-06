В борьбе с кабельным фальсификатом критически важна роль государства

Ассоциация "Электрокабель" выступила партнером VI Международного молодежного форума «Антиконтрафакт-М» «Молодежь за цивилизованный бизнес». Президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков в рамках пленарного заседания выступил с речью об инициативах Ассоциации "Электрокабель" по борьбе с фальсификатом в кабельном бизнесе.

"Я рад возможности выступить на форуме "Антиконтрафакт", который мы поддерживаем с 2015 года. Наша Ассоциация не только активно сотрудничает с организаторами форума, но и стремится решить существующие проблемы в кабельной отрасли. Молодое поколение – это наше будущее, и именно вам, молодым специалистам, предстоит решать, как развивать нашу отрасль дальше", – подчеркнул Третьяков.

"Мы должны осознать, что фальсификация – это серьезная проблема, и она касается не только модных брендов, но и промышленной продукции. Конкуренция на кабельном рынке жесткая и цена продукции является одним из определяющих факторов. Такая ситуация приводит к постепенному "отрицательному отбору", когда выигрывают те, кто системно производит фальсификат".

Ассоциация "Электрокабель" с 2016 года активно борется с фальсификатом на кабельном рынке и придерживается концепции, что профилактика важнее, чем лечение. Среди событий, критически повлиявших на рынок, - отмена обязательного контроля соблюдения технических регламентов со стороны Росстандарта в 2021 году. Ассоциация "Электрокабель" работает над тем, чтобы вернуть эти функции как можно скорее и сделать прозрачный и эффективный инструмент контроля для рынка.

"Мы должны стать своего рода 'пчеловодами' в нашем бизнесе, контролируя 'пчел' – производителей. Участие государства здесь крайне важно", – заключил Третьяков.

Максим Третьяков рассказал о ходе реализации эксперимента по маркировке продукции "Честным знаком", который по мнению Ассоциации "Электрокабель", может быть дополнительным инструментом контроля за оборотом кабельной продукции, но не поможет в борьбе с фальсификатом.

"Мы совместно с Министерством и другими кабельными предприятиями работаем в рамках эксперимента для нескольких товарных групп, таких как оптические волокна и кабели строительного сегмента и ищем наиболее эффективные способы реализации этого инструмента, которые не окажут негативного влияния на отрасль".

Форум "Антиконтрафакт" стал большой открытой платформой для обсуждения проблем, связанных с качеством и безопасностью продукции на российском рынке.

В рамках форума «Антиконтрафакт-М» молодые специалисты обсудили вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а также обменяются идеями, мнениями, опытом по актуальным вопросам ведения внешнеэкономической деятельности в новых реалиях, обсудили новые подходы к выявлению и противодействию контрафакта в эпоху онлайн-торговли, импортозамещения, как фактора роста экономики. Мероприятие прошло в гибридном формате (участие очное и онлайн). Участие подтвердили более ста человек, среди которых студенты – победители Общероссийской молодёжной научно-практической конференции «Молодёжь за цивилизованный бизнес».

Главной задачей форума стало развитие молодежного движения в целях усиления социальной активности молодежи в области противодействия незаконному перемещению и использования контрафактной и фальсифицированной продукции. Ассоциация "Электрокабель" активно работает в направлении развития осознанного подхода к приобретению качественной продукции и занимается реализует многочисленные просветительские и медийные проекты и инициативы совместно с RusCable.Ru.