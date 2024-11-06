Проект Северного обхода Омска проходит госэкспертизу

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и начальник ФКУ «Сибуправтодор» Игорь Толстых накануне, 5 ноября, провели рабочую встречу, на которой обсудили взаимодействие в вопросах развития дорожной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ведении «Сибуправтодора» в границах Омской области находится более 730 км трасс федерального значения. Виталий Хоценко отметил, что регион ведет активную совместную работу с Управлением по содержанию, капитальному ремонту и расширению автодорог, ведущих в Тюмень и Новосибирск.

Также он добавил, что в настоящий момент завершено проектирование Северного обхода Омска - документация проходит государственную экспертизу. Добавим, что к строительству обхода намерены приступить не раньше начала 2025 года. В планах - возвести четырехполосную магистраль второй технической категории протяженностью 66,4 км с разделительной полосой, построить пять транспортных развязок, 19 путепроводов и мосты через реки Иртыш и Омь. Объект будет эксплуатироваться на платной основе.

В данный момент «Сибуправтодор» также продолжает работать над увеличением пропускной способности участков федеральных дорог в регионе. Как сообщает пресс-служба ФКУ, сейчас идет капремонт с расширением до четырех полос движения на отрезке с 13-го по 26-й км трассы А-320 «Омск - Черлак - граница с Республикой Казахстан» и на участке с 781-го по 789-й км дороги Р-254 «Иртыш».

«В общей сложности с 2021 года доведены до параметров четырех полос 23 км федеральных дорог в регионе, ведется проектирование еще пяти подобных объектов общей протяженностью 116 км», - сообщили в пресс-службе Управления.

Начальник «Сибуправтодора» Игорь Толстых сегодня также принял участие в заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Виталия Хоценко. В ходе мероприятия стало известно, что за десять месяцев 2024 года число ДТП на федеральных трассах в границах области снизилось на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с количеством аварий снизилось число погибших и пострадавших - на 39 % и 20 % соответственно.