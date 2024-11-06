Вторая очередь промышленного технопарка «Алабушево» готова на 20 процентов

Промышленный технопарк площадью свыше 100 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять корпусов и офисный центр. Там смогут работать около 2,5 тысячи человек.

После ввода в эксплуатацию второй очереди технопарка по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Реализация проекта строительства промышленного технопарка «Алабушево» ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда и совместно с ОЭЗ «Технополис Москва». Первую очередь ввели в эксплуатацию в начале текущего года. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2026 году. Промышленный технопарк площадью свыше 100 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять корпусов и офисный центр. Там смогут работать около 2,5 тысячи человек», – рассказал Анатолий Гарбузов.

В трех производственных корпусах первой очереди «Алабушево» разместились предприятия по выпуску медицинских изделий, металлургической продукции, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности. Найти работу на новых производствах могут свыше 1,2 тысячи человек.

Еще столько же рабочих мест будет создано благодаря завершению строительства двух промышленных комплексов и семиэтажного делового центра в рамках второй очереди. На текущий момент строительная готовность объектов оценивается в 20 процентов: полностью выполнены земляные и фундаментые работы для всех зданий, строители приступили к возведению конструктивов производственных корпусов. Общая площадь новых строений составит порядка 52 тысяч квадратных метров.

«Благодаря программе МПТ мы успешно развиваем востребованное на рынке недвижимости направление технопарков, а также имеем возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов. Мы видим стабильный рост промышленности на территории Москвы, что логичным образом приводит к повышению спроса на площади со стороны высокотехнологичных компаний. В корпусах первой очереди резиденты уже активно запускают собственные производства», – отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллионов рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.