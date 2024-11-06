На первом этапе трассы Дюртюли – Ачит в Башкортостане уложили более 1 млн тонн асфальтобетона

Строительство автомагистрали Дюртюли – Ачит, которая войдет в состав продолжения М-12 «Восток» до Екатеринбурга, разделено на три этапа. На сегодняшний день на первом этапе, который проходит по территории Республики Башкортостан, уложено свыше 1 млн тонн асфальтобетона.



При строительстве трассы Дюртюли – Ачит используются новые технологии, гарантирующие высокие транспортно-эксплуатационные характеристики трассы в будущем. Так, на первом этапе трассе специалисты внедрили новую технологию водоотводящей системы, которая позволит сократить сроки строительства в два раза путем исключения бетонных работ с привлечением тяжелой техники. Буферно-регулирующий резервуар принимает сточные дождевые воды, которые в последующем насосными станциями перегоняют за территорию водоохранных зон.



Кроме того, на первом этапе дороги активно ведется устройство наружного освещения, где применяется PLC-система, технология по диспетчеризации и управлению каждым светильником. Это значит, что можно следить за его техническим состоянием и управлять им в удаленном режиме. Всего на протяжении первого этапа вдоль дороги будет установлено более 7 тысяч опор освещения.



На мосту через реку Белую используется система мониторинга. Она состоит из более чем 500 датчиков, установленных на ростверках, опорах, корневых блоках и пролетных строениях моста. Благодаря этому состояние всех основных конструктивных элементов находится под пристальным контролем в круглосуточном режиме. При тех или иных отклонениях от нормативов информация сразу же передается в диспетчерский пункт.



Помимо этого, для обеспечения безопасного движения автомобилистов на первом этапе установили 149 км барьерного ограждения. Для защиты экологии территорий выполнено устройство 36 км труб ливневой канализации с очистными сооружениями.