Специалисты Инжинирингового дивизиона «Росатома» запустили пускорезервную котельную на АЭС «Руппур» (Бангладеш)
Специалисты Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатома» запустили пускорезервную котельную на АЭС «Руппур» (Бангладеш), началась подача технологического пара.
«Мы поэтапно выполняем поставленные задачи и обязательства перед нашими партнерами по сооружению первой в Бангладеш атомной станции. В ноябре начался еще один важный этап – запущена пускорезервная котельная, которая в дальнейшем будет способствовать проведению пуско-наладочных работ и обеспечит функционирование многих объектов АЭС. Все это элементы безопасной работы будущей станции, призванной повысить благополучие жителей Народной Республики, и еще раз подтвердить надежность и эффективность российских атомных технологий», – отметил вице-президент по проектам в Бангладеш АО «АСЭ» Алексей Дерий.
Пускорезервная котельная является важнейшим объектом обеспечения безопасной и бесперебойной работы атомной станции. На этапе сооружения атомных энергоблоков пар, производимый котельной, используется при проведении важнейших пуско-наладочных операций: горячей обкатки реакторной установки и пробного набора вакуума в конденсаторе турбины. В период эксплуатации оборудование котельной задействовано в планово-предупредительных ремонтах, а также обеспечивает горячее водоснабжение промышленных объектов на территории станции и безопасную работу энергоблока в случае аварийного отключения.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.
Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru
АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.