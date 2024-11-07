Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения 2 тысяч жителей региона

«Россети Тюмень» выполнили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Картопья – Агириш» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЛЭП участвует в электроснабжении поселка Агириш с населением 2 тысячи человек. Стоимость работ составила свыше 9 млн рублей.

На воздушной линии протяженностью 80 км энергетики провели замену линейной арматуры и ремонт 8 фундаментов опор. Чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых и минимизировать риски отключений, связанных с жизнедеятельностью птиц, выполнен монтаж птицезащитных устройств. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 137 гектаров охранной зоны ЛЭП. Всего к проведению работ привлекались 14 человек производственного персонала и 5 единиц спецтехники, в том числе вездеходы и автогидроподъемник с вылетом стрелы до 22 метров.

Ремонт линии электропередачи 110 кВ «Картопья – Агириш» проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Комплекс реализованных мер позволил компании повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей населенного пункта, в том числе подразделения Югорского лесопромышленного холдинга.