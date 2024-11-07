В Приморском районе Петербурга началась подготовка к строительству станции метро «Каменка»

3 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
dp.ru
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"Метрострой Северной столицы" начал готовиться к строительству станции "Каменка". Она будет следующей после "Богатырской" на зелёной ветке метрополитена.

Сейчас метростроители устанавливают ограждение, выравнивают грунт и укладывают бетонные плиты по периметру будущей стройплощадки, пишет телеграм-канал "СПб Строительный", публикующий кадры работ. По данным ресурса, горнопроходческий щит, роющий тоннель для продолжения Невско-Василеостровской линии, сейчас находится под "Богатырской".

"Он появится непосредственно в контуре станции "Каменка" примерно через 1–2 года, но прежде станцию нужно подготовить для пропуска щита. Именно этим и займутся строители в ближайшее время", — сообщается в канале.

Госстройнадзор в сентябре выдал разрешение на строительство нового участка зелёной ветки метро, на нём планируется две новые станции. Вестибюль "Богатырской" появится на перекрёстке Туристской улицы и Богатырского проспекта, кадры стройплощадки ранее уже публиковались.

"Каменку" построят на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. На станции будет пересадка на фиолетовую ветку.

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