В ТюмГУ создали «стеклоткань» для превращения излишков электроэнергии в метан

Ученые Тюменского госуниверситета усовершенствовали технологию, с помощью которой излишки энергии, выработанной электростанциями, можно пустить на производство метана из углекислого газа и водорода. Методика позволяет потреблять электричество станций даже ночью, в часы спада нагрузки.

Специалисты разработали катализатор для существующей технологии. Согласно ей, сначала за счет излишков электроэнергии из воды получают водород методом электролиза, а затем водород смешивают с углекислым газом для производства метана. Для второго этапа производства создали катализатор на основе стеклоткани.

Стеклоткань покрыли слоем диоксида кремния. За счет микроструктуры ткани и химической совместимости веществ диоксид хорошо «прилип» к основе и образовал стабильное покрытие. Благодаря этому ученые увеличили суммарную поверхность стеклоткани и сделали ее более пористой — это позволило лучше распределить активное вещество на стеклоткани и улучшить его взаимодействие с реагентами.

Активным веществом выступают частицы никеля размером 20–30 нанометров. Их равномерно распределили по поверхности носителя, чтобы улучшить взаимодействие с углекислым газом и водородом. Диоксид кремния помог стабилизировать частицы никеля, предотвратив их спекание и потерю активности.

В результате получился более эффективный стойкий катализатор, который дешевле аналогов. Основа из стеклоткани — доступный материал, а за счет равномерного нанесения частиц никеля требуется меньше, рассказал Яков Михайлов, сотрудник Лаборатории теории и оптимизации химических и технологических процессов ТюмГУ.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ и Энергия+