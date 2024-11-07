«Россети Северный Кавказ» смонтировали 37 км современного изолированного провода на ЛЭП в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» c января по ноябрь 2024 года заменили на линиях электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ порядка 37 км неизолированного провода на современный самонесущий изолированный (СИП).

Комплекс технических мероприятий реализован во всех районах республики, но основной объем работ выполнен в зоне ответственности Адыге-Хабльских, Хабезских, Карачаевских и Усть-Джегутинских районных электрических сетей (РЭС).



Так, в высокогорных населенных пунктах Верхняя и Нижняя Мара в Карачаевском районе смонтировано 2,7 км нового провода. Специалисты Хабезских РЭС заменили почти 4 км ветхого провода в аулах Хабез и Инджич-Чукун. Энергетики Усть-Джегутинских РЭС завершили монтаж 3,7 км провода на линиях электропередачи в селах Знаменка, Николаевское и отдаленном ауле Гюрюльдеук.



Применение самонесущего изолированного провода энергетики объясняют его неоспоримыми преимуществами. Монтаж СИП снижает эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сокращает объёмы и время восстановительных работ, исключает возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.



Работы выполнены в рамках реализации Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году.