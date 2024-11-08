Александр Новак совершил рабочую поездку в Челябинск

2 часа назад
233
Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Челябинск. Он посетил ряд ключевых промышленных объектов в регионе и выступил на пленарной дискуссии Русского экономического форума. Её тема в этом году – «Россия-2030: Человек. Семья. Развитие». Среди участников дискуссии – главы регионов, представители законодательной власти, бизнес-объединений и учёные. 

Для выполнения поставленных Президентом задач по формированию устойчивой и динамичной экономики, обеспечению технологического лидерства, а также сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей и поддержке семьи Правительство координирует усилия федеральных и региональных властей, институтов развития и бизнеса.

«Темпы роста ВВП в прошлом году составили 3,6%, в этом году мы ожидаем 3,9%. В 2027 году с учётом результатов 2024 года мы должны выйти на 13% по темпам роста ВВП, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей экономики и её трансформацию. На сегодняшний день по паритету покупательной способности и объёму валового внутреннего продукта Россия уже вошла в четвёрку. Но для того, чтобы удержать это место, нам предстоит ещё много работы», – отметил Александр Новак в ходе пленарной дискуссии Русского экономического форума.

Среди важных задач – удвоение роста производительности труда. Для этого планируется стимулировать внедрение в производственные процессы современных бережливых технологий, автоматизированных систем управления, роботизированных технологий и искусственного интеллекта. 

Предстоит реализовать комплексную программу по подготовке и переподготовке кадров для нужд экономики, для этого акцент делается не только на систему образования, но и на поддержку многодетных семей и работающего населения, стимулирование рождаемости. Эта комплексная программа будет реализована в составе национального проекта «Кадры».

«На реализацию национальных проектов планируется выделить около 40 трлн рублей на шесть лет. Это вдвое больше, чем на такой же период по нацпроектам, реализованным ранее. Средства будут направлены как на социальные проекты, так и на поддержку экономики», – сказал Александр Новак

В ходе поездки Александр Новак ознакомился с работой Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), который выпускает детали грузовых автомобилей. Завод успешно использует федеральные и региональные меры поддержки. Уровень загрузки производственных мощностей предприятия составляет 90–100%, на нём трудоустроено около 20 тысяч сотрудников.

Вице-премьер также осмотрел производственные линии завода роботов. Предприятие с февраля 2024 года первым в России приступило к производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов. В 2024 году на заводе планируют выпустить 450 роботов различных модификаций, мощность первой очереди создаваемого производства составит 600 роботов-манипуляторов в год грузоподъёмностью 120 и 60 кг каждый. В 2025 году планируется увеличить мощность и объёмы производства, чтобы выпускать роботов-манипуляторов грузоподъёмностью от 6 до 150 кг. Продукция завода предназначена для предприятий машиностроения, торговли и автопроизводителей. 

В ходе посещения научно-технического центра «Приводная техника» Заместитель Председателя Правительства осмотрел производство отечественной электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, включая системы управления буровыми установками, промышленные преобразователи частоты, промышленные системы автоматизации и т. д. Данное оборудование используется в нефтегазовой отрасли, металлургии, транспортном и тяжёлом машиностроении. Среди инновационных разработок компании – промышленная система накопления и хранения электроэнергии, позволяющая сократить затраты на топливо и техническое обслуживание генераторов при одновременном улучшении качества электроснабжения.

Также вице-премьер ознакомился с работой завода «ТМК Стальные Технологии», который выпускает соединительные детали трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов, использующиеся в нефтегазодобывающей и трубопроводной промышленности. Завод производит оборудование для предприятий энергетического комплекса, сферы машиностроения и металлургии. Предприятие запущено в конце 2015 года. Это одно из наиболее автоматизированных производств в отрасли. Годовая мощность завода составляет 10 тыс. т.

Александр Новак оценил процесс выпуска новых моделей троллейбусов производства Челябинского завода городского электрического транспорта. Предприятие запущено в 2023 году. Это первая подобная производственная линия в Уральском федеральном округе. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей, на предприятии работает 340 человек с перспективой расширения штата до 700 сотрудников при реализации планов по росту мощности производства в 2025–2026 годах. На заводе намерены также наладить производство электробусов для региональных транспортных парков.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
Игорь Маковский и Александр Бирюков обсудили развитие электросетевого комплекса Орловской области
5 часов назад
В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора ГК «Россети Центр» Игоря Маковского с заместителем губернатора Орловской области — руководителем Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Александром Бирюковым. На встрече обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса региона, проекты, направленные на повышение надежности элек...
Компания:
МРСК Центра
Дмитрий Чернышенко и Делси Родригес провели 18-е заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии
6 часов назад
В столице Боливарианской Республики Венесуэла Каракасе под председательством Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и Исполнительного вице-президента, Вице-президента по экономике, Министра народной власти по нефти Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес состоялось 18-е заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого...
Александр Новак провёл совещание по расширению Сочинской и Джубгинской ТЭС
07 нояб. 2024, 09:30:15
В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Заместитель Председателя Правительства Александр Новак осмотрел Сочинскую ТЭС мощностью 160,5 МВт, а также провёл совещание по вопросу текущей эксплуатации и расширения Сочинской ТЭС и Джубгинской ТЭС с участием представителей Минэнерго, Минпромторга, правительства Краснодарского края и администрации го...
Игорь Маковский и Николай Воробьев провели рабочую встречу
06 нояб. 2024, 10:15:00
В московском офисе ГК «Россети Центр» состоялась рабочая встреча генерального директора Игоря Маковского с сенатором от Тульской области, членом Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Николаем Воробьевым. Основным предметом обсуждения стали вопросы развития энергокомплекса региона и мер по обеспечению устойчивости его работы в условиях современных вызовов. В...
Компания:
МРСК Центра
«Россети» обсудили перспективные проекты с ЮАР
05 нояб. 2024, 16:15:15
Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на полях Африканской энергетической недели провел встречу с представителями Министерства по вопросам электроснабжения и энергетики ЮАР, в ходе которой состоялось обсуждение сотрудничества в электросетевом комплексе. В мероприятии принял участие Генеральный консул России в Кейптауне Алексей Мал...
Юрий Трутнев встретился с инвесторами Забайкальского края
02 нояб. 2024, 09:45:10
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации инвестиционных проектов в Забайкальском крае. «Привлечение инвестиций как было, как и остаётся основным инструментом развития Дальнего Востока. Именно благодаря строительству новых предприятий, созданию новых рабочих мест край развивается. В целях с...
Марат Хуснуллин и Андрей Рюмин обсудили задачи электросетевого комплекса в новых субъектах РФ
02 нояб. 2024, 09:00:10
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на  рабочей встрече обсудили ситуацию в электросетевом комплексе новых субъектов РФ и актуальные задачи. Было отмечено, что энергетика имеет большое значение для налаживания комфортной жизни людей в регионах. Уже есть хорошие результаты, но предстоит еще много работы...
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
01 нояб. 2024, 18:00:00
Особое внимание было уделено реализации мероприятий по программе повышения надёжности (ППН) электроснабжения потребителей региона. «Разработаны первоочередные меры, которые предусматривают реконструкцию воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 616,3 км в 15 районах. Уже началось проектирование, а реализация мероприятий начнётся в 2025 году», – рассказал Сергей Ци...
Минэнерго провело выездные совещания в Донецкой Народной Республике
01 нояб. 2024, 17:50:00
Под председательством Минэнерго России прошло заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов. В Минэнерго рассказали, что уделяется особое внимание режимно-балансовой ситуа...
Александр Новак провёл совещание по формированию генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года
01 нояб. 2024, 10:12:00
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл совещание по формированию Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В мероприятии приняли участие руководители и представители Министерства энергетики, Министерства экономического развития, энергетических компаний, отраслевых и деловых объединений. Стороны...
Губернатор Курской области и глава Группы «Россети» обсудили актуальные задачи сетевого комплекса региона и вопросы безопасности энергообъектов
31 окт. 2024, 10:24:00
Губернатор Курской области Алексей Смирнов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Курске обсудили электроснабжение потребителей и обеспечение безопасной работы энергетиков в приграничных районах, а также готовность региона к отопительному сезону. «Обеспечение бесперебойного энергоснабжения на сегодняшний день является нашим приоритетом. Мы нах...
«Норникель» посетил НИУ «МЭИ»
30 окт. 2024, 12:30:08
29 октября 2024 года прошла рабочая встреча вице-президента — руководителя энергетического дивизиона «Норникеля» Евгения Федорова и вице-президента «Норникеля» по инновациям Виталия Бусько с руководством НИУ «МЭИ». «Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Компания производит металлы, необхо...
Александр Новак провёл совещание по перспективному развитию электроэнергетики Московского региона
30 окт. 2024, 10:23:40
Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провёл совещание по перспективному развитию энергетического комплекса Московского региона. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития, правительств Москвы и Московской области, а также энергетических компаний. Стороны обсудили вопросы создания ре...
Представители Электрощит Самара приняли участие в Научно-техническом совете ПАО «Газпром»
28 окт. 2024, 14:30:06
В центре внимания – создание перспективного энергетического оборудования российского производства: Электрощит Самара на заседании секции «Энергетика» Научно-технического совета ПАО «Газпром» Директор департамента нефти и газа Евгений Железников и директор департамента по продуктовому маркетингу Никита Рухайло приняли участие в ежегодном совещании по теме «Вне...
Компания:
Электрощит Самара
Петр Фрадков и Олег Николаев обсудили поддержку проектов АО «ЧЭАЗ»
28 окт. 2024, 10:15:00
Председатель ПСБ Петр Фрадков и Глава Чувашии Олег Николаев посетили Чебоксарский электроаппаратный завод. В ходе визита они ознакомились с производственными возможностями предприятия и провели рабочее совещание. Председатель ПСБ выразил готовность банка участвовать в возможных мерах поддержки партнеров предприятия на территории Донецкой Народной Республики в рамках сотрудничества курируемых им...
Компания:
ЧЭАЗ
Минэнерго приняло участие в 28-м заседании главного исполнительного органа — Совета IRENA
28 окт. 2024, 09:00:00
Минэнерго приняло участие в Совете Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) в рамках сессии «Национальный опыт в области энергетического перехода». Минэнерго России рассказало, что на национальном уровне принята стратегия развития до 2050 года, которая включает снижение уровня выбросов парниковых газов. Вместе с тем утверждена климатическая доктрина для достижен...
Путин назвал приоритетной темой развитие иранской железной дороги
23 окт. 2024, 17:40:00
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта международного транспортного коридора Север - Юг является одним из приоритетов. "В числе приоритетов - реализация таких крупных совместных инициатив, как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридор...
Денис Мантуров встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом
23 окт. 2024, 17:20:00
Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Одной из тем встречи стал ход реализации комплексного плана энергоснабжения Тывы, утверждённого Правительством России в декабре 2021 года. Сегодня в республике ведётся строительс...
В Минстрое России обсудили создание круглогодичных курортов в Иркутской области
23 окт. 2024, 16:15:09
Замминистра Юрий Гордеев провел совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Обсудили реализацию федерального круглогодичного курорта «Байкальская слобода» и особой экономической зоны «Ворота Байкала», реализуемых по проекту «Волшебный Байкал» в рамках федпроекта «Пять морей и озеро Байкал».  На встрече рассмотрели, в том числе...
Александр Новак провёл рабочую встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем
23 окт. 2024, 14:30:22
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на полях саммита БРИКС в Казани провёл рабочую встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в области атомной энергетики и возобновляемых источников энергии, взаимодействие в аграрном секторе, туризме,...