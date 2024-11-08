Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Челябинск. Он посетил ряд ключевых промышленных объектов в регионе и выступил на пленарной дискуссии Русского экономического форума. Её тема в этом году – «Россия-2030: Человек. Семья. Развитие». Среди участников дискуссии – главы регионов, представители законодательной власти, бизнес-объединений и учёные.

Для выполнения поставленных Президентом задач по формированию устойчивой и динамичной экономики, обеспечению технологического лидерства, а также сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей и поддержке семьи Правительство координирует усилия федеральных и региональных властей, институтов развития и бизнеса.

«Темпы роста ВВП в прошлом году составили 3,6%, в этом году мы ожидаем 3,9%. В 2027 году с учётом результатов 2024 года мы должны выйти на 13% по темпам роста ВВП, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей экономики и её трансформацию. На сегодняшний день по паритету покупательной способности и объёму валового внутреннего продукта Россия уже вошла в четвёрку. Но для того, чтобы удержать это место, нам предстоит ещё много работы», – отметил Александр Новак в ходе пленарной дискуссии Русского экономического форума.

Среди важных задач – удвоение роста производительности труда. Для этого планируется стимулировать внедрение в производственные процессы современных бережливых технологий, автоматизированных систем управления, роботизированных технологий и искусственного интеллекта.

Предстоит реализовать комплексную программу по подготовке и переподготовке кадров для нужд экономики, для этого акцент делается не только на систему образования, но и на поддержку многодетных семей и работающего населения, стимулирование рождаемости. Эта комплексная программа будет реализована в составе национального проекта «Кадры».

«На реализацию национальных проектов планируется выделить около 40 трлн рублей на шесть лет. Это вдвое больше, чем на такой же период по нацпроектам, реализованным ранее. Средства будут направлены как на социальные проекты, так и на поддержку экономики», – сказал Александр Новак.

В ходе поездки Александр Новак ознакомился с работой Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), который выпускает детали грузовых автомобилей. Завод успешно использует федеральные и региональные меры поддержки. Уровень загрузки производственных мощностей предприятия составляет 90–100%, на нём трудоустроено около 20 тысяч сотрудников.

Вице-премьер также осмотрел производственные линии завода роботов. Предприятие с февраля 2024 года первым в России приступило к производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов. В 2024 году на заводе планируют выпустить 450 роботов различных модификаций, мощность первой очереди создаваемого производства составит 600 роботов-манипуляторов в год грузоподъёмностью 120 и 60 кг каждый. В 2025 году планируется увеличить мощность и объёмы производства, чтобы выпускать роботов-манипуляторов грузоподъёмностью от 6 до 150 кг. Продукция завода предназначена для предприятий машиностроения, торговли и автопроизводителей.

В ходе посещения научно-технического центра «Приводная техника» Заместитель Председателя Правительства осмотрел производство отечественной электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, включая системы управления буровыми установками, промышленные преобразователи частоты, промышленные системы автоматизации и т. д. Данное оборудование используется в нефтегазовой отрасли, металлургии, транспортном и тяжёлом машиностроении. Среди инновационных разработок компании – промышленная система накопления и хранения электроэнергии, позволяющая сократить затраты на топливо и техническое обслуживание генераторов при одновременном улучшении качества электроснабжения.

Также вице-премьер ознакомился с работой завода «ТМК Стальные Технологии», который выпускает соединительные детали трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов, использующиеся в нефтегазодобывающей и трубопроводной промышленности. Завод производит оборудование для предприятий энергетического комплекса, сферы машиностроения и металлургии. Предприятие запущено в конце 2015 года. Это одно из наиболее автоматизированных производств в отрасли. Годовая мощность завода составляет 10 тыс. т.

Александр Новак оценил процесс выпуска новых моделей троллейбусов производства Челябинского завода городского электрического транспорта. Предприятие запущено в 2023 году. Это первая подобная производственная линия в Уральском федеральном округе. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей, на предприятии работает 340 человек с перспективой расширения штата до 700 сотрудников при реализации планов по росту мощности производства в 2025–2026 годах. На заводе намерены также наладить производство электробусов для региональных транспортных парков.