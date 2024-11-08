Горнорудный дивизион «Росатома» расширяет применение цифрового решения в сфере промышленной безопасности «Умные каски»

ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского» (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») в рамках программы по цифровизации производственных процессов завершило внедрение комплексного решения по промышленной безопасности «Умные каски» (Proteqta) в двух своих подразделениях – ТЭЦ и разрезоуправлении «Уртуйское». Внедрение системы значительно снижает риски возникновения несчастных случаев и повышает эффективность труда работников.

Цифровое решение включает порядка 150 «умных» средств индивидуальной защиты (СИЗ) с модулями позиционирования персонала. С помощью СИЗ с системой Proteqta служба охраны труда и промышленной безопасности подразделений ПАО «ППГХО» может получать данные о перемещении сотрудников во время работы на опасных участках, высоте, а также времени пребывания в зонах повышенной опасности. Кроме этого, каски оповещают об ударах и проконтролируют соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. Ключевое преимущество реализованного проекта – возможность с помощью касок оперативно реагировать в случае нештатной ситуации, например, падения сотрудника. В «умных касках» связь обеспечивается с помощью беспроводного протокола LoRaWAN, который передает данные на расстоянии до 10 километров, просмотр данных возможен в виде «дашбордов».

«Каски Proteqta позволяют, не отвлекая сотрудников от выполнения своих производственных обязанностей, проводить диспетчером мониторинг рабочей обстановки в режиме реального времени, что для нас крайне важно. Мы получили цифровое решение по промышленной безопасности и довольны результатом», – рассказала начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ТЭЦ Анна Березина.

«В Горнорудном дивизионе “Росатома” стоит задача по достижению “нулевого травматизма” персонала. Цифровое решение “Умные каски” со временем подтвердило свою эффективность, и мы продолжаем с партнерами из Softline расширять применение “умных касок” персоналом наших предприятий. Кроме этого, сегодня активно внедряется одно из передовых цифровых решений в российской горной добыче – “Умный полигон СПВ”, которое сочетает в себе и решение проблем безопасности, и повышение эффективности деятельности добычных полигонов скважинно-подземного выщелачивания урана», – прокомментировал директор по цифровизации АО «Росатом Недра» Роман Рудин.

Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «Росатом Недра») входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ по уранодобыче: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60 % урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Помимо добычи урана, Горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса. Осуществляется реализация проектов по добыче золота, лития, редких и редкоземельных металлов (титана, циркония, скандия, ниобия, тантала). Наращивание объемов производства РМ и РЗМ необходимо для суверенного обеспечения технологического развития российской промышленности. armz.ru

ПАО «ППГХО имени Е.П. Славского» – крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли. Основано в 1968 году, уже более 56 лет ведет работы по обеспечению атомной отрасли стратегическим металлом. Основной вид деятельности ППГХО – производство закиси-окиси урана с целью ее дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла госкорпорации «Росатом». Наряду с добычей и переработкой уранового сырья, производит ряд других востребованных на рынке продуктов.

Proteqta – комплексное решение для промышленной безопасности, которое включает как аппаратные, так и программные компоненты. Продукт создан интегратором и разработчиком программного обеспечения Softline Digital (ГК Softline). Аппаратный продукт – модуль позиционирования персонала Atom 4.0, крепящийся к защитной каске или спецодежде, – обеспечивает точное отслеживание местоположения сотрудника. Программная платформа Proteqta мониторит режим отдыха и труда и предоставляет аналитику. Это снижает травматизм на производстве и повышает эффективность труда.

Первые «умные каски» были разработаны на базе модуля GPS-трекеров отечественного производства и начали внедряться на урановых предприятиях Горнорудного дивизиона «Хиагда» и «Далур» в 2019 году. Летом 2023 года в АО «Хиагда» начался новый этап реализации проекта «Умные каски»: на Источном месторождении уранодобывающее предприятие стало применять «умные каски» отечественного производства. В дополнение к основным функциям, каски 2.0 могут отслеживать работников внутри помещений (при помощи BLE-маяков). Также работник теперь может получить «обратную связь» – сигнал при вызове оператора.

Российская промышленность наращивает выпуск необходимой продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность производить самую разнообразную продукцию. Этому способствует увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных. АО «Росатом Недра» принимает активное участие в этой работе.