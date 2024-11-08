В Улан-Удэ реконструируют электрические сети

Управление государственной экспертизы Республики Бурятия выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию электрических сетей в Улан-Удэ. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Урожай» реконструируют и построят новые электрические сети для перевода частных домовладений Улан-Удэ на электроотопление. Благодаря модернизации электросетей произойдет снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в столице Бурятии.

По проекту, после завершения первого этапа работ для перевода на электроотопление к электросетям присоединится 598 жилых домов в СНТ «Урожай» и 172 дома в СНТ «Профсоюзник». При этом здесь установят 433 новые опоры, протянут более 13 километров линий электропередач, а также построят 14 новых трансформаторных подстанций.*

Застройщик – ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ». Проектировщик – ООО «СЕТЬСТРОЙПРОЕКТ».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.