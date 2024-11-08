В Волгоградской области расширили порядка пяти км трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград

Федеральные дорожники завершили капитальный ремонт участка с 648-го по 654-й км, в ходе работ проезжая часть доведена до четырех полос движения.

Это первый этап капитального ремонта, проходящего возле районного центра Дубовка, где среднесуточная интенсивность транспортного потока в часы пик достигает 30 тыс. автомобилей в сутки.

Помимо расширения и обновления проезжей части, специалисты заменили водопропускные трубы, устроили две разворотные петли на 650-м и 653-м км. Для обеспечения безопасности движения участок снабжен искусственным электроосвещением, а для исключения рисков самых опасных лобовых столкновений установлено осевое барьерное ограждение с противоослепляющими экранами.

Кроме того, дорожники обустроили пять съездов и примыканий с переходно-скоростными полосами. Устроили шесть новых остановочных комплексов, снабдив их переходами с «зеброй». А на пешеходных дорожках вдоль всего участка устроили порядка 550 м тротуаров с тактильной плиткой для маломобильных граждан.