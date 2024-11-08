В энергосистеме Мурманской области реализован третий проект по внедрению цифровой системы доведения задания плановой мощности ГЭС

Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Мурманской области) и филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» реализовали проект по подключению Нива ГЭС-3 к информационно-управляющей системе доведения задания плановой мощности (СДПМ).

Цифровая система СДПМ позволяет доводить плановое значение нагрузки, рассчитываемое Системным оператором на балансирующем рынке на каждый час в зависимости от режима работы энергосистемы, до гидроэлектростанции и в автоматическом режиме без участия персонала реализовать его. Автоматизация процесса позволяет повысить надежность доведения планового диспетчерского графика и диспетчерских команд на изменение плановой мощности ГЭС.

Проект реализован на два месяца раньше запланированного срока. Нива ГЭС-3 стала третьей гидроэлектростанцией в энергосистеме Мурманской области, на которой внедрен программный комплекс СДПМ. Первые два проекта были реализованы в марте и ноябре 2023 года на Серебрянской и Княжегубской ГЭС.

Эффекты от внедрения СДПМ – существенное повышение оперативности передачи планового диспетчерского графика и диспетчерских команд на изменение плановой мощности в системы технологического управления ГЭС, создание технологической основы для внутричасового планирования и автоматизации третичного регулирования частоты в ЕЭС России, которое используется для восстановления резервов первичного и вторичного регулирования, а также оказания взаимопомощи энергосистемам по обеспечению вторичного регулирования, то есть восстановлению частоты и плановых перетоков мощности.

В ходе реализации проекта СДПМ на Нива ГЭС-3 Специалисты Кольского РДУ разработали план-график реализации организационно-технических мероприятий, определили общие технические решения по внедрению цифровой системы, на основе которых специалистами электростанции была разработана и согласована с Системным оператором необходимая рабочая документация, а также выполнены подготовительные работы, необходимые до начала реализации проекта. В рамках проекта для подключения Нива ГЭС-3 к СДПМ были проведены работы по модификации автоматических систем управления гидроагрегатами объекта генерации.

Информация о технологии СДПМ

В 2016 году АО «СО ЕЭС» совместно с ПАО «РусГидро» запустили пилотный проект по внедрению цифровой системы доведения задания плановой мощности (СДПМ) до систем группового регулирования активной мощности (ГРАМ) гидроэлектростанций с использованием каналов связи ЦС (ЦКС) АРЧМ – ГРАМ ГЭС. После успешных автономных и комплексных испытаний СДПМ и ГРАМ, цифровые системы управления графиками нагрузки электростанций были введены в опытную эксплуатацию на пилотных Волжской, Камской, Саратовской, Жигулевской, Нижегородской и Чиркейской ГЭС. В 2020 году по результатам пилотного проекта новая технология была рекомендована к применению и тиражированию в ЕЭС России.

Первый в ЕЭС России проект применения технологии СДПМ на тепловой электростанции был реализован в 2022 году в ОЭС Урала на Уфимской ТЭЦ-4 без использования каналов АРЧМ. Для передачи плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд использовались существующие на ТЭЦ-4 каналы системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора, коммуникационные контроллеры и действующая SCADA-система.