РЖД намерены увеличить емкость контейнерного терминала на станции Тальцы Транссиба
РЖД начали модернизацию контейнерного терминала на станции Тальцы (Бурятия) на Транссибе, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД").
"В рамках реконструкции предусмотрено строительство новой контейнерной площадки, которая даст возможность переработки крупнотоннажных контейнеров ричстакерами", - говорится в сообщении.
Общая площадь терминала составит 41,5 тыс. кв. метров, что позволит единовременно размещать до 2,2 тыс. крупнотоннажных контейнеров. В рамках реконструкции терминала также предусмотрены строительство новой въездной группы, организация системы видеонаблюдения, установка дополнительных мачт освещения, говорится в сообщении.
Основная цель проводимых работ - освоение дополнительных объемов перевозок грузов, следующих в направлении Дальнего Востока. Завершить работы по модернизации контейнерного терминала планируется в 2025 году.
ВСЖД проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично - по Забайкальскому краю и Якутии.