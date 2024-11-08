РЖД намерены увеличить емкость контейнерного терминала на станции Тальцы Транссиба

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 г. № 1472 переопубликована информация, необходимая для проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который пройдет с 10 по 26 декабря 2024 года (даты проведения отбора были с...