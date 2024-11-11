Министр энергетики отметил высокий уровень цифровых решений ГК «Россети»

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил новый координационный центр группы компаний «Россети Центр», призванный повысить эффективность управления электросетевым комплексом. Визит министра подчеркнул значимость передовых цифровых решений, внедряемых для обеспечения надежности и устойчивости электроснабжения.

Игорь Маковский по поручению Генерального директора ПАО “Россети» Андрея Рюмина продемонстрировал работу систем центра и доложил министру об эффективности решений, принимаемых на основе объективных данных.

Сергей Цивилев высоко оценил достижения группы компаний «Россети» по созданию информационной инфраструктуры, способствующей оперативному анализу данных, а также выстраиванию вертикали контроля, что является важным элементом для обеспечения энергетической безопасности и стабильности.