Закладка седьмого и восьмого траулеров проекта СТ-192 состоится в начале 2025 года

Закладка седьмого и восьмого траулеров серии проекта СТ-192, строящейся на предприятии ОСК Адмиралтейские верфи для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), состоится в начале 2025 года. Об этом, как передает корреспондент Sudostroenie.info, сообщил 8 ноября в ходе церемонии спуска на воду шестого судна серии "Механик Щербаков" генеральный директор РРПК Савелий Карпухин.

«Мы на шестом судне останавливаться не планируем. Здесь на южной стапеле в начале 2025 года будут заложены седьмое и восьмое. Мы надеемся на всестороннюю и всеобъемлющую поддержку Росрыболовства и правительства в реализации этого беспрецедентного проекта», – заявил руководитель РРПК.

Напомним, контракт на строительство серии из десяти БМРТ проекта СТ-192 в рамках первого этапа госпрограммы инвестиционных квот был заключен между Адмиралтейскими верфями и РРПК в октябре 2017 года. В настоящее время адмиралтейцы сдали заказчику четыре судна: "Капитан Вдовиченко", "Механик Маслак", "Механик Сизов" и "Капитан Мартынов". На воде достраиваются траулеры "Капитан Юнак" и "Механик Щербаков". Завершение строительства серии планируется в 2027 году.



Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции. Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн минтая в Охотском и Беринговом морях.



Большой морозильный траулер проекта СТ-192 – справка