«Россети» реализовали крупный проект для повышения надежности электроснабжения востока Приморья

«Россети» завершили в Приморье реконструкцию транзитов, связывающих подстанции 220 кВ «К» и «Горелое». В результате повышена надежность электроснабжения более 70 тыс. жителей восточных районов края, а также промышленных предприятий, включая Дальнегорский горно-обогатительный комбинат и перерабатывающий комплекс «Дальполиметалл».

Инвестиции составили свыше 1,4 млрд рублей. Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока для обхода территорий, затапливаемых во время продолжительных дождей и тайфунов, переустроил ЛЭП, создав дополнительные участки общей протяженностью 55 км. Энергетики установили 241 новую опору, смонтировали провод и грозотрос, сцепную арматуру. Работы проведены преимущественно в сложных условиях горно-лесистой местности. Линии электропередачи пересекают множество уже существующих коммуникаций, что потребовало дополнительных мероприятий.