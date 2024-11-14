7 млрд рублей вложат в свое развитие промышленные резиденты тверской ОЭЗ «Эммаусс»

Три предприятия смогут воспользоваться комплексом мер поддержки: это льготный режим налога на прибыль, освобождение на 10 лет от налога на имущество организаций, на 5 лет - от земельного налога, возможность приобретения без торгов участков, находящихся в собственности региона.

В числе инвесторов компания «ТверьКанатДор» с проектом по созданию производства канатных дорог (объем инвестиций - порядка 4,6 млрд рублей). Завод возводится на территории промышленного парка «Демидово».

Наша задача на будущее – и уже достигнуты необходимые договоренности – создание инновационного образовательного кластера, рассказал исполнительный директор «ТверьКанатДор» Дмитрий Сидорович.

«Формируем студенческие кампусы, утверждаем стипендиальную программу, в ходе которой поддерживаем студентов и абитуриентов тверского региона, чтобы после окончания учебных заведений молодые кадры трудились на современной производственной площадке».

В ОЭЗ «Эммаусс» свои мощности также развернет ООО «Технологии», входящее в группу компаний «Бетон-Бетон». Предприятие планирует выпускать продукцию для газопроводов, систем электро- и водоснабжения - полиэтиленовые трубы и изделия из пластика. По прогнозам, с 2029 года объемы производства превысят 7,5 тыс. тонн.

Компания «Милти Тверь» в «Эммауссе» планирует строительство фабрики по производству готовых блюд - одной из самых крупных в России. Договоренности о реализации проекта достигнуты в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. С 2037 года предполагается выпуск свыше 85 млн порций ежегодно.

«У нас уже работает в Тверской области агропредприятие. Поэтому открытие нового совершенно логично. Плюс это льготы ОЭЗ. Мы создаем комбинат полного цикла, начиная от переработки сырой продукции до создания готовых блюд, упакованных в газовую среду», – рассказал учредитель ООО «Милти Тверь» Олег Савцов.

Общий объем вложений по этим трем проектам составляет более 7 млрд рублей. Предусмотрен ввод свыше 1,4 тыс. новых рабочих мест.

Общая заявленная в настоящее время площадь особой экономической зоны «Эммаусс» составляет порядка 300 га с перспективами развития до 1,8 тыс. га. ОЭЗ объединит две площадки (в Калининском и Конаковском округах).