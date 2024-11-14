В статье «Энергетическая стратегия-2050: расслабляться возможности нет» обозреватель портала RusCable.Ru анализирует подготовку одного из ключевых документов, над которым сейчас работает Министерство энергетики РФ. В условиях растущей глобальной неопределенности и усложняющихся отношений с западными странами перед Россией стоит задача переосмыслить развитие топливно-энергетического комплекса и минимизировать технологическую зависимость. В 2024 году, по словам министра Сергея Цивилёва, пересмотр стратегии стал неотложной необходимостью: тянуть с принятием документа больше нельзя, и к концу года его проект будет представлен на утверждение.

Что изменилось по сравнению с предыдущей стратегией? Как продвигается разработка технологий, которые помогут стране оставаться независимой в вопросах энергообеспечения? Новая стратегия предлагает несколько сценариев — от инерционного до стрессового и целевого, и по каждому из них Россия готовит свои ответы.



В нашем материале — разбор всех ключевых изменений, амбициозные задачи отрасли и цели по сохранению лидерства в условиях масштабного экономического противостояния.



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