Энергообъекты ПАО «ОГК-2» готовы к отопительному сезону

На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации №2147 от 05.11.2024 г. ПАО «ОГК-2» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024/2025 гг.

Для подготовки электростанций к работе в осенне-зимний период проведена масштабная кампания в части ремонтов и технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования.

«Документ подтверждает высокую степень готовности компании к прохождению периода зимнего максимума. Во всех регионах присутствия генерирующее оборудование и теплосетевое хозяйство готово к несению высоких энергетических нагрузок», — прокомментировал заместитель управляющего директора по производству — главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев.

На энергообъектах проведены требуемые экспертизы промышленной безопасности, проверена работоспособность систем пожаротушения и противоаварийной автоматики, сформирован необходимый ресурс ремонтного персонала и спецтехники. Кроме того, обеспечены запасы основного и резервного топлива, проведены противоаварийные и противопожарные тренировки.