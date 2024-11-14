Подмосковные энергетики отремонтировали ЛЭП для обеспечения качественного электроснабжения потребителей посёлка Широкино в ДНР

Специалисты подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт 2,5 км воздушных линий электропередачи ВЛ-10 кВ в посёлке Широкино Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Работы завершены с опережением ранее утверждённого графика, запланированного до конца 2025 года.

Также энергетики выполнят в распределительных сетях населённого пункта ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4 кВ общей протяжённостью 36,26 км и построят до конца 2025 года 3 трансформаторные подстанции (ТП) суммарной мощностью 900 кВА. Данные ТП заменят существующие электроустановки, у которых превышены нормативные сроки эксплуатации и наблюдается высокая степень износа оборудования.

«Мы все оказываем поддержку новым территориям Российской Федерации. Энергетики Московской области обеспечивают жителей надёжным энергоресурсом в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР. Специалисты из Подмосковья заменяют линии электропередачи, строят трансформаторные подстанции для надёжного электроснабжения и жилых домов, и объектов инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Всего с июня 2022 года мы выполнили работы по капитальному ремонту 17 электросетевых объектов, восстановили 97,5 км ЛЭП, установили 9 новых трансформаторных подстанций. Работу продолжаем», – прокомментировал Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области.

В настоящее время также осуществляется реконструкция 2 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроснабжение очистных сооружений города Новоазовск Донецкой Народной Республики – канализационных насосных станций № 1 и № 2, а также части жилых кварталов и социальных объектов. Реконструкцию планируется завершить до конца 2024 года.